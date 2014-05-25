Евгений Медведев, защитник сборной России: Победу посвящаю дочке, семье, родителям и одному «кенту», у которого сегодня День рождения

Новости Беларуси. Сборная России стала чемпионом мира в пятый раз в своей истории. В финале турнира в Минске она одержала победу над командой Финляндии (5:2). После триумфа защитник российской дружины Евгений Медведев ответил на вопросы корреспондента ctv.by

Евгений Медведев, защитник сборной России по хоккею:

Какие эмоции? Нет эмоций, потому что маленько подустали сегодня. Но хочу отметить колоссальную поддержку. Каждому болельщику, который присутствовал на протяжении всего турнира, команда благодарна.

При каком счете стало более-менее спокойно за результат?

Евгений Медведев:

При счете 4:2.

Дальше играли в свое удовольствие?

Евгений Медведев:

Не сказал бы. В третьем периоде финны доминировали, мы только отбрасывались, играли на результат. Они допустили ошибки, мы использовали их.

Матч группового этапа пересматривали перед финалом?

Евгений Медведев:

Да, и рассматривали вчерашний матч финнов с чехами. Провели работу, сделали выводы. В принципе, ожидали, что они начнут игру резво, будут хамить, вынуждать удаляться. Все это читалось.

Сегодня сборная России просто феноменально играла в большинстве. Особое внимание уделяли этому моменту перед матчем?

Евгений Медведев:

Работали как обычно, но, наверное, сегодня важную роль сыграло хладнокровие.

Чья победа: тренера или команды?

Евгений Медведев:

Нас не стоит разделять. Мы все одна команда.

Вы кому посвящаете победу?

Евгений Медведев:

Своей дочке, семье, родителям и одному «кенту». У него сегодня День рождения.

Энергетики Олега Знарка не хватало на лавке сегодня?

Евгений Медведев:

Мы перед отъездом довольно хорошо поговорили. Все понимали, что играли за него. Знарок был с нами, несмотря на то, что сам он находился на трибуне.

Чемпионат удался во всех планах?

Евгений Медведев:

Я считаю, шикарный чемпионат получился. И условия, и организация на уровне. Колоссальная поддержка. Как будто играли дома.