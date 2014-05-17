Владимир Денисов, защитник сборной Беларуси по хоккею: Хорошо, что две пропущенные шайбы нас не надломили

Новости Беларуси. На чемпионате мира по хоккею в Минске сборная Беларуси добилась уже третьей победы. 17 мая была обыграна немецкая дружина (5:2). После завершения поединка защитник белорусской команды Владимир Денисов ответил на вопросы корреспондента ctv.by.

Поздравляем с победой. Но почему в самом начале игры пропустили сразу две шайбы?

Владимир Денисов, защитник сборной Беларуси по хоккею:

Первая от рикошета залетела, при втором взятии ворот не разобрались, выпустили на «пятак» игрока. Хорошо, что нас это не надломило. В принципе, продолжили гнуть свою линию. Хорошо, что у нас есть мастеровитые нападающие, которые забили.

В карьере такие камбэки были?

Владимир Денисов:

Конечно, матчей же за плечами много. Были и получше. Но тем не менее главное не камбэк, а показать, что у команды есть характер, что мы можем выиграть.

В первых двух периодах было не очень много бросков с обеих сторон. Это признак хорошей игры в обороне?

Владимир Денисов:

Возможно, вязкая борьба была на каждом сантиметре, играли плотно. Поэтому, наверное, и количество бросков небольшое.

За весь матч сборная Беларуси нанесла 16 бросков по воротам Германии и забила пять шайб. Во встрече с Финляндией ни один из 15 бросков не завершился голом. Поработали над реализацией?

Владимир Денисов:

У нас такие мастера в нападении, что при любой возможности они могут решить эпизод. А что касается игры с Финляндией, то там хорошо действовал вратарь.

В третьем периоде Беларусь забросила три шайбы. Что сказал в раздевалке во втором перерыве Глен Хэнлон?

Владимир Денисов:

Он заметил, что к концу второго периода мы уже вернули свою игру, поэтому нужно продолжать гнуть свою линию, придерживаться системы, и она тогда принесет плоды. В принципе, так и получилось.

Матч с Латвией 19 мая может стать самым важным на турнире. Согласны?

Владимир Денисов:

Здесь каждый матч важен, потому что это короткий турнир. Любой поединок может быть определяющим: команда может как подняться вверх, так и оказаться внизу. Поэтому нам нужно побеждать. Вообще, на любой матч нужно выходить с мыслями только о победе. Не важно, сколько у тебя очков и какой соперник.

Для Беларуси важно проходное место в группе: второе, третье или четвертое?

Владимир Денисов:

Беларуси сейчас важно показывать как можно лучшую игру, достойную и побеждать в каждом матче.

Сегодня был установлен очередной рекорд посещаемости турнира. И снова на матче сборной Беларуси.

Владимир Денисов:

Другого мы, в принципе, и не ожидали. Потому что все прекрасно знают, как болеют на «Минск-Арене». Мы уже после первых игр говорили, что весь чемпионат играем вшестером. Порой сидишь на лавке и у тебя дрожь по телу от того, как зрители поддерживают. И хоккеистам, конечно, это приятно.

Сравни эмоции после матчей, которые выигрываешь со счетом, например, 4:0, и когда для победы приходится отыгрывать одну-две шайбы.

Владимир Денисов:

В матче против Швейцарии мы уступали одну шайбу, отыгрались и в итоге выиграли. Конечно, такие победы придают силы. Лично мне они приносят больше удовольствия, чем победы с крупным счетом, когда третий период, например, ничего не решает.