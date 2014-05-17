«Шашлык доедим и сразу на матч!» Как развлекаются, где питаются и чем выделяются болельщики в Минске?

Хоккей остается главной темой для Беларуси и… не только для белорусов. На телеэкранах и в Интернете огромное количество репортажей и «сочинений» на тему: «Как я провел Чемпионат Мира по хоккею в Минске»! Оказывается - чтобы почувствовать себя счастливыми, американцам хватает высоких домов и горяченьких хот-догов, итальянцам – шикарных девушек и белорусских пиццерий, чехам – нечешского, но и не плохого, вроде, пива, а французы надоевшую гусиную печенку под названием фуагра охотно заменяют картофельными оладьями под названием драники.

Определились уже не только лидеры в турнирной таблице, но и хиты среди сувениров и объектов для фотографирования… Тему продолжит Илона Волынец.

Одновременно и горькая, и сладкая, как рижский бальзам, игра на чемпионате мира сборной Латвии. Победа над Финляндией и поражение от Германии, неуверенный триумф в матче с казахами и лютая перестрелка в поединке с американцами. Последняя из упомянутых игр, кстати, пока что самая результативная - 11 заброшенных шайб — 6:5 в пользу Латвии.

Игра сборной России на турнире опьяняет её болельщиков не хуже, чем национальный напиток этой страны. 12 очков из 12 возможных и 22 шайбы в четырёх матчах группы B.

Шведы, как и россияне, тоже лидируют в своей группе. Как известно, хороший швейцарский сыр должен быть с дырками. Так вот, оборона действующих вице-чемпионов мира сейчас очень напоминает этот молочный продукт. 14 пропущенных шайб за четыре игровых дня и только три очка в активе.

А вот белорусская сборная такой мотивированной и заряженной на борьбу еще не была никогда, - говорят эксперты. Для гарантированного попадания в четвертьфинал нашей дружине в матчах с немцами, латышами и россиянами необходимо победить дважды.

Андрей Кузнецов, хоккейный обозреватель (Россия):

Я пожелаю белорусским хоккеистам начать забивать, реализовывать моменты. Мы хотим видеть Беларусь в плей-офф. В России с большим интересом следят за сборной Беларуси, четвертьфинал все будут смотреть.

Не только трибуны, но и моторы загудели в интернациональный унисон. По минским улицам разъезжают машины с российскими, литовскими, латвийскими, польскими, чешскими номерами.

Александр Цыкунов (Латвия):

Цены на топливо радуют, у нас в 2 раза дороже в Латвии, дороги хорошие, лучше, чем в Латвии.

Зачем искать гостиницы или съемное жилье? Арендовали «дом на колесах» и - на чемпионат мира в Минск! Именно так и поступили эти крепкие словацкие парни.

Ян Гарай (Словакия):

В Минске первый раз и хорошо, что именно здесь проходит чемпионат мира по хоккею. Организаторам – большое спасибо. Например, эта кемпинг-стоянка находится в 5 минутах ходьбы от «Чижовка-арены». Вот шашлыков поедим и сразу - на матч.

У инспекторов ГАИ интересуемся поведением иностранцев на дорогах. В целом, говорят, проблем с зарубежными гостями нет. Фанаты уж очень торопятся на хоккей, поэтому в основном и грешат превышением скорости.

Николай Молчан, инспектор ДПС ОГАИ Московского РУВД г. Минска:

Основные правонарушения, которые присущи гражданам иностранных государств – превышение скоростных режимов. 2 место – переход в неустановленных местах, 3 место – нарушения правил стоянки транспортных средств, для граждан РФ – невыполнение требований сигнала светофора, так как у них при повороте направо разрешен красный сигнал.

Досмотр при входе на ледовые площадки и в зоны гостеприимства проходит быстро и недовольства ни у кого не вызывает. Мировая практика как никак. Инциденты возникают как раз не с попытками пронести что-либо запрещенное. Летая на крыльях хоккейной эйфории, болельщики забывают личные вещи. В топе «потеряшек» - паспорта, водительские права, фотоаппараты и… даже дети.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Мама покупала сыну сок. Секунда, они разлучились. Сын отправился исследовать арену. Мама опомнилась – сына нет. Сотрудники милиции очень быстро установили его местонахождение, вернули. Болельщица из России была напугана и благодарна. Схожий случай был на «Чижовка-арене».

Большой хоккей нередко сопряжен с серьезными травмами. К примеру, у финского нападающего Пекки Йормакки врачи диагностировали сотрясение мозга. Форвард получил травму в матче с Россией.

А фанаты жалуются разве что на осипший голос.

Несколько не повезло Касперсу из Латвии. Он сломал ногу. Но настоящему любителю хоккея и костыли не помеха.

Касперс Гинтерс (Латвия):

Вызвал скорую, отвезли в 6-й больницу. Спасибо доктору - он спортсмен-футболист. Полчаса и все отлично.

Минск круглосуточно в объективе фото и видеокамер туристов. Тысячи снимков из белорусской столицы уже разлетелись по всемирной паутине. Национальная библиотека, Верхний город, Троицкое предместье, проспект Независимости… Но неудивительно, что в хит-параде самых фотографируемых объектов все же лидирует «Минск-арена».

Сергей Трестин (болельщик, Россия):

Мы от Минска в шоке, от вашего порядка, вашей культуры, от ваших улыбающихся лиц. Я считаю, чемпионат в Минске вы провели очень достойно.

Не только снимки, но и видео стремительно набирает лайки пользователей.

Минск также стал главным героем имиджевого ролика, который сняли столичные покорители крыш. Все кадры сделаны с верхних точек двух десятков зданий.

Меньше чем за две минуты сменяются 25 планов города. Таким образом, с высоты птичьего полета зритель видит все улицы и проспекты белорусской столицы.

Егор Штрикер, создатель видеоролика:

В ближайшем будущем хотелось бы снять всю Беларусь. Показать, насколько красива наша страна.

А вот топ-лист сувениров, которые увозят с собой туристы из синеокой, можно продолжать до бесконечности. Кружки, тарелки, зубры с клюшками, шоколадные шайбы, изделия hand-made. Самый ходовой товар, пожалуй, всеми любимые магнитики.

Специалисты подсчитали: в среднем за 1 день фанаты выпивают 30 тысяч литров пива и съедают 2 тонны шашлыка. И это только на территории двух спортивных арен и трех зон гостеприимства. Туристы с удовольствием смакуют белорусскую национальную кухню. В рейтинге самых популярных блюд – колдуны, мочанка, деревенские колбаски, и, конечно, как же без них – драники.

Корнелия Хакл, Катарина Баницевич (Австрия):

Белорусская кухня нам нравится. Всегда большие порции. Мы без ума от ваших мясных блюд, блинчиков, пирогов.

Еще хотим попробовать белорусский шоколад.

Визажист Дарья рассказывает, большой хоккей неожиданно внес коррективы в ее работу. Теперь вместо романтического макияжа девушки требуют дерзкую спортивную раскраску.

Дарья Шевко, визажист:

Флаг на щеке – это легкая версия. Для тех, кто любит поострее - можно разрисовать все лицо, надеть шапку, кепку. Можно сделать «гаваи» из бумаги. Для самых изощренных – можно даже купить носки белорусского производства: один красный и зеленый.

Илона Волынец, Сергей Тулупов, Антон Филанович и Дмитрий Травин, Картина мира