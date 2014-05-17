Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси: Хоккеисты не должны думать, что дело сделано

Новости Беларуси. 17 мая на льду «Минск-Арены» встречались сборные Беларуси и Германии. Подопечные Глена Хэнлона одержали волевую, но вместе с тем уверенную победу – 5:2. По окончании поединка главные тренеры команд дали традиционную пресс-конференцию.

Пэт Кортина, главный тренер сборной Германии по хоккею:

Хотел бы поздравить с победой белорусскую команду. Сегодня получилась отличная игра. Мы начали хорошо, очень понравилась энергия моих хоккеистов в первом периоде, дисциплина. У нас были шансы, мы их реализовывали. Но белорусы сопротивлялись. И в итоге нам не повезло при втором взятии наших ворот. Потом допустили ошибку, и белорусы оказались на коне. Их уже было сложно удержать.

У вашей команды сейчас пять очков. Предстоит еще две игры: с Россией и США. Теоретически можно попасть в плей-офф. Возможно это и кем можно усилиться?

Пэт Кортина:

Игроков не ждем, довольны тем, что имеем. А по поводу шансов, то я еще до турнира говорил, что мы не загадываем далеко, просто показываем максимум, стараемся добыть очки в каждом матче.

Что касается матча с Россией, то хотелось бы, в первую очередь, получить от них меньше 20 бросков по воротам. А дальше будем смотреть. Но хочу сказать, что досрочно мы точно не сдадимся.

Каковы ваши впечатления от пребывания в Беларуси?

Пэт Кортина:

Только положительные эмоции, нравится организация турнира, все стараются. Не в чем упрекнуть. И я всегда говорю ребятам, что нужно играть с той же самоотдачей, что есть и у проводящих турнир людей.

Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Хочу пожелать прежде всего удачи команде Пэта. Он привез на турнир довольно молодую дружину. И верю, что у нее хорошее будущее.

Как тренеры мы всегда надеемся, что все топ-хоккеисты, из сильных лиг, прибудут в сборную, но сейчас у Пэта в распоряжении отличные игроки, которые выступают в национальном первенстве. Они будут прогрессировать. Желаю удачи в оставшихся матчах.

У нас же есть игроки, которые могут решить исход матча, они себя сегодня снова показали. Сначала мы отстали на две шайбы, но потом команда и лидеры проявили характер. Братья Костицыны, Калюжный делают свою работу хорошо.

После того, как Угаров забил вторую шайбу, вы ему что-то сказали на скамейке. Что?

Глен Хэнлон:

Это мой заяц.

Почему произошла замена вратаря Виталия Коваля?

Глен Хэнлон:

Как вы знаете, Виталий пропустил последнюю игру по здоровью. И мы поговорили с ним, он сказал, что готов играть, но не на 100% хорошо себя чувствует.

Уже в первом периоде вы взяли 30-секундных перерыв. Что говорили ребятам?

Глен Хэнлон:

Что нужно не пропустить больше, а еще лучше забить. В итоге так и получилось.

В конце матча Николай Стасенко получил удаление до конца игры. Как прокомментируете этот эпизод?

Глен Хэнлон:

Пока не смотрел повтор эпизода, ведь после игры много дел.

Возможное отсутствие Стасенко в матче с Латвией будет проблемой для вас?

Глен Хэнлон:

У нас есть 8 хороших защитников, и мне будет удобно с ними играть.

Уже наблюдали за игрой Латвии? Что она из себя представляет?

Глен Хэнлон:

Эта команда играет здорово, хоккеисты эмоционально заряжены. Видел их товарищеские игры, матчи на турнире. Это сильная команда, у них два равноценных вратаря, большая глубина состава. Так что будет тяжело.

Беларуси предстоит провести еще два матча. Сколько бы вы хотели набрать в них очков?

Глен Хэнлон:

Это спорт, здесь трудно давать гарантии по очкам. Но могу гарантировать, что самоотдача у игроков будет такая же, которую они демонстрируют на протяжении всего турнира.

Команда победила, но эйфории у вас нет. Почему?

Глен Хэнлон:

Я доволен победой, рад очкам. Но мы приехали с этаким бизнес-подходом. Игроки не должны думать, что дело сделано. Я, конечно, горд тем, как играли хоккеисты. Мы уже выиграли три матча, но есть игры, в которых мы должны отдать даже больше, чем отдали раньше.

Матч с Латвией будет строиться больше с оглядкой на ворота или постараетесь навязать свою игру?

Глен Хэнлон:

Я всегда говорил, что команда должна показывать привлекательный хоккей, и мы будем атаковать. Тем более болельщики гонят нас вперед.

Сегодня Кевин Лаланд отыграл два периода без пропущенных шайб. Он будет в основном составе в следующем матче?

Глен Хэнлон:

Я пока не решил. У меня есть 24 часа для просмотра матча, разговоров с вратарями. Приму решение после этого.

В таблице шаткое положение, много претендентов на плей-офф. Считаете ли вы, что главное сейчас – это работа с эмоциями игроков?

Глен Хэнлон:

Мне нравится, что поменяли формат чемпионата мира в прошлом году. Сейчас каждая команда вовлечена в борьбу. Это здорово. Мои же игроки могут справиться с эмоциями, это точно. А сейчас они находятся в приятном возбуждении.