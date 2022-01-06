«Там каждый бой не на жизнь, а на смерть». Ведущая СТВ Екатерина Вандарьева возвращается в лигу ONE Championship

Ведущая телеканала СТВ, а по совместительству многократная чемпионка мира по кикбоксингу и таиландскому боксу Екатерина Вандарьева готова вновь покорить ринг. Ежедневные тренировки, сила характера и духа – вот козыри спортсменки. Белоруска будет представлять страну на международной арене. Ее ожидает рейтинговый бой с титулованной атлеткой, чемпионкой из Таиланда под боевым ником «Супердевочка». Пока это не чемпионская дуэль. После вынужденного простоя место под солнцем нужно выбивать заново. Но Вандарьевой это делать не впервой.

Екатерина Вандарьева, трехкратная чемпионка мира по тайскому боксу:

Прошло 13 лет, количество боев перевалило за 60, наверное, ближе к 70, но с каждым разом волнение еще больше, потому что на тебе висит огромное чувство ответственности. Все от тебя ждут результат, особенно твои поклонники. Плюс представляю свою страну на таком серьезном турнире. Зная свои способности, хочется не подвести и показать все, что умеешь. Для меня важно сейчас подготовиться хорошо, зная, что выступаю в такой серьезной организации как ONE Championship. На данный момент они лидеры в мире, и, конечно, там каждый бой не на жизнь, а на смерть.