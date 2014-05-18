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Плещеницкое училище олимпийского резерва: спортсменов каких профилей здесь готовят?

18 мая 2014 15:40
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Новости Беларуси. Элиту белорусского спорта здесь готовят уже почти 25 лет. Плещеницкое училище олимпийского резерва находится в тихом поселке, окруженном лесами и голубыми озерами. За гористую местность, снежные зимы и чистый воздух Логойщину называют белорусской Швейцарией. Природные условия как нельзя кстати подходят для тренировок по зимним видам спорта.

Плещеницкое училище - основная база столичного региона по лыжным гонкам и биатлону. Также здесь готовят по направлениям: легкая атлетика, вольная борьба, гребля на байдарках и каноэ, тхэквондо и горнолыжный спорт. Подробности в программе «Центральный регион» на СТВ.

# Государственная политика в области спорта

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