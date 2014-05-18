Александр Неценко: сборной Беларуси нужно воспитывать свои кадры. Интервью со спортивным телекомментатором ВГТРК (Росссия)

Новости Беларуси. Дивиденды от мирового первенства на неделе мы подсчитали с Александром Неценко. Голос этого российского комментатора хорошо знаком хоккейным болельщикам. Александр прилетел в Минск комментировать матчи чемпионата мира для российского эфира. Но повод для нашей встречи оказался неожиданным, но, что называется, в тему. В ночь музеев мы отправились в Национальный художественный, где на хоккейных полотнах мой коллега сразу обнаружил несколько ляпов. Сюда же мы пригласили и Ингу Адерихо — победительницу республиканского конкурса «Дети рисуют хоккей», к которому приложил руку и наш телеканал, буквально оживив или, говоря, профессиональным языком, анимировав эти рисунки. Так вот, с нашими гостями мы и попытались выяснить: где в живописном хоккее спортивная правда, а где художественный вымысел?

Беседуя с Третьяком неделю назад, он нам сказал, что тогда, в 72 году им удалось переломить ход мировой истории — хоккей пошел по-другому историческому пути, по другой спирали. Действительно хоккей другой стал?

Александр Неценко, спортивный телекомментатор ВГТРК (Росссия):

Я думаю, что безусловно, хоккей поменялся, потому что тогда играли в него у себя во дворах, ни о каких битвах с профессионалами никто и думать не мог. Совершенно по-другому люди взглянули на хоккей, то внимание, которое сейчас привлекает эта игра, глядя на те же трибуны, которые ломятся от зрителей, понимаешь, насколько важны и насколько интересны эти соревнования. Мне кажется, что раньше люди сами хотели играть в хоккей, им было больее интересно, сейчас им интересно наблюдать за профессионалами, за теми людьми, кто может показать суперэлементы игры.

То есть вы сюда приехали только ради матча Россия-Канада?

Александр Неценко:

Ни в коем случае. Я сюда приехал ради ЧМ, проникнуться атмосферой, посмотреть на хороший хоккей. Кстати, хотел бы отметить, что посещаемость матчей ЧМ очень высока. В Швеции и Финляндии на матчах нетоповых сборных трибуны были пусты. Здесь посещаемость «Минск-Арены» зашкаливает — за 10 тысяч на любом матче. «Чижовка-Арена», конечно, меньше вызывает энтузиазма, но люди ходят, я хочу сказать, что даже дневные матчи собирают достаточно большое количество зрителей. Что касается антуража — фантастическая поддержка белорусской сборной. У сборной Беларуси есть хорошее первое звено, к тому же есть братья Костицыны, которые разбросаны по другим звеньям. Звено атаки у вас неплохая, а вот с линией обороны надо что-то делать, нужно воспитывать новых защитников. Они, конечно, выступают не в самых топовых командах, есть проблемы. Поэтому белорусская сборная оставляет приятное впечатление, видно, что за нее здесь по-настоящему переживают.

А бывают сверхэмоции, когда зашкаливают эмоции, когда себя не контролируешь? Знаменитая фраза Озерова про гол и штангу.

Александр Неценко:

Насколько я знаю, это миф. Это придуманная история. Что касается нецензурной какой-то брани, нецензурной лексики, у меня ступор, я себя спокойно контролирую, в том числе у меня есть чувство кнопки. Если я хочу что-то сказать, я могу выключить кнопку.

Коль мы находимся ночью в главном музее страны, рядом с нами картины (изображен хоккей). Посмотрите, как профессионал. Что художник изобразил правильно, а что придумал?

Александр Неценко:

Мне кажется, что так играть клюшкой достаточно сложно, но если это цирковой артист, то, может быть, он так может, перевернув клюшку в другую сторону, действовать. Может быть, хотел привнести какой-то сюрреализм в эту картину. Я бы хотел многим посоветовать посмотреть хоккей не по телевизору, а на арене, обязательно приобрести места рядом с коробкой, потому что именно там ты понимаешь, откуда взялась эта песня, потому что действительно трус не играет в хоккей. Это очень мужская игра — ты можешь получить шайбой, клюшкой, чем угодно по лицу, тебя заштопают на скамейке, с 10 швами ты пойдешь играть дальше.

Здесь, на ЧМ, что для вас было на первое, что на второе, что на десерт? К вопросу о насытиться.

Александр Неценко:

Пока я для себя каких-то ярких матчей не выделяю, потому что идет групповой турнир. Я проникаюсь атмосферой, понимал, отправляясь сюда, что для Беларуси это событие глобальное, был абсолютно уверен в том, что ЧМ в Минске будет одним из самых интересных и хорошо организованных. Это еще подогревается тем, что для Беларуси хоккей это игра, за которой следят, белорусская сборная после знаменитой Олимпиады в Турине, высокого занятого места, стала очень сильно интересовать страну.

Шведы сказали, что нигде не видели таких больших раздевалок.

Александр Неценко:

С учетом того, какое внимание уделялось организации ЧМ, я был совершенно уверен в том, что уж у хоккеистов вообще никаких претензий не останется, потому что здесь я уже неоднократно видел: каждому автобусу с командой предоставляется машина сопровождения милицейская, спокойно они двигаются. Я был на Олимпиаде в Лондоне, в Пекине, могу сказать, что там спортсмены некоторые испытывали большие проблемы, потому что дорога в один конец составляла около часа (плюс по трафику в городе), а между прочим, они же еще и не только играют, но и тренируются, и каждый день тратить на дорогу два часа, для профессионала это большая роскошь, потому что нужно восстанавливаться и отдыхать. В Минске с этим гораздо проще, я еще ни разу не попадал в такую пробку, в которой я мог бы сказать, что это пробка (после московских пробок).

Сегодня мы не раз вспоминали знаменитого Озерова. По-моему ему принадлежит фраза: Такой хоккей нам не нужен. Какой хоккей нужен нам (я имею в виду в глобальном смысле) и какой хоккей нужен белорусской сборной?

Александр Неценко:

Хоккей нам нужен современный, динамичный, интенсивный и силовой, в котором будет достаточно много единоборств и хорошее исполнение хоккейных элементов. Для этого необходимо очень хорошее катание. Если нет катания, то хоккей будет очень скверный. Что касается сборной Беларуси, сборной Беларуси нужно воспитывать свои кадры. Мы, кстати, в России, от этого тоже очень страдаем. В первую очередь Беларуси необходимы свои хоккеисты, родные, которые здесь живут, у которых есть здесь свои родственники, потому что при родственниках, при друзьях нельзя играть плохо, это очень сильно сказывается, потому что потом этим людям нужно смотреть в глаза. Если ты не выложился без остатка, то смотреть в глаза достаточно сложно. Я думаю, что у белорусского хоккея с учетом тех традиций, которые уже появились с учетом интересов всей страны, безусловно, очень хорошие перспективы. Конечно, воспитывать своих тренеров. Хотелось бы, чтобы в Беларуси тоже появлялись свои тренеры и тогда у белорусского хоккея все будет в порядке.