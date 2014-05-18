Чемпионат мира по хоккею в цифрах. Рекорд посещаемости ЧМ установили болельщики на матче Беларусь-Германия — 14 478 зрителей

Яна Шипко, СТВ:

Хоккейное первенство уже перешагнуло экватор. И пока команды набирают очки в групповом этапе, статистики подсчитывают не только количество забитых шайб, но и болельщиков на трибунах. Минский чемпионат спустя всего несколько дней после старта стал одним из самых посещаемых супертурниров в 21 веке. Сейчас в мировом рейтинге он занимает 3 позицию, сместив с этой позиции, между прочим, страну-родоначальницу хоккея, Канаду.

Число 14 478

14 478 зрителей — новый рекорд посещаемости чемпионата установили болельщики на матче Беларусь-Германия. И на это стоило посмотреть. После двух пропущенных шайб наши хоккеисты просто не дали немцам опомниться, забив 5 шайб, на которые соперники так и не сумели ответить до конца игры. 5:2. И эта победа вывела Беларусь на второе место в группе В. Ликованию болельщиков не было предела.

Болельщики:

Миша Грабовский лучший! Ураа!

Это было шикарно, превосходно, но ожидаемо.

Получил неимоверное удовольствие от игры. Вообще, честно говоря, я горд за нашу страну.

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея:

Я очень впечатлен. Я уже был на 28 чемпионатах мира. Что касается самого первенства, то уровень действительно хороший. Например, вчера я посетил матч на «Чижовка-Арене». У вас очень хорошие зрители, болельщики. Арены всегда заполнены, и атмосфера хорошая.

Число 239

239 шайб до этого игрового дня забито на чемпионате. Кстати, 2 наших игрока: Грабовский и Сергей Костицын в десятке сильнейших бомбардиров. Отличилась белорусская сборная на неделе и в матче со Швейцарией, вырвав победу — 4:3. И даже, уступив финам 0:2, заставила понервничать холодных скандинавов и подогрела интерес к нашей команде.

Теему Йордберг, телепродюсер (Финляндия):

Это был очень непростой матч. Я думал, нашей команде будет проще победить. Теперь уверен, Беларусь выйдет в плей-офф. Вообще, очень хорошая организация чемпионата, по уровню не уступает прошлогоднему в Финляндии. Потрясающая атмосфера на «Минск-Арене», много болельщиков и очень громких. И город удивил меня. Так чисто, красиво, много красивых мест, люди очень дружелюбные, такие отзывчивые.

Яна Шипко, СТВ:

Интересы болельщиков только ледовыми аренами не ограничиваются. Туристов, желающих насладиться видами столицы так много, что количество обзорных экскурсий пришлось увеличить в 2 раза.

Фанаты с удовольствием открывают для себя не только Беларусь спортивную, но и туристическую.

Адилбек Нагибов, болельщик (Казахстан):

Поражает чистота улиц, доброжелательность людей, масса позитивных эмоций.

Чарли Фрэнковилия, болельщик (США):

Я не мог позволить себе уехать из Минска и не посмотреть город. Здесь очень красиво, понравились и ваши кафе, и рестораны.

Число 314

Яна Шипко, СТВ:

314 мест столицы поможет найти разработанное к ЧМ мобильное приложение. Очень удобная и полезная программа с календарем игр, навигатором, здесь даже гимны стран-участниц и гид по заведениям Минска. Больше всего пабов — 44. 43 кафе, 8 бутиков. Еще аптеки, отели, магазины, клубы и всевозможные заведения для досуга - кальянные, бильярдные, казино, сауны и клубы. Поможет путеводитель решить и насущные проблемы туриста. В приложении 18 достопримечательностей, столько же туалетов. Для каждой уборной разработчики подобрали оригинальные названия: на дорожку, за углом, победный, парковый, ожидание трамвая. Попробуем найти тематический — спортивный.

Найти цель не составило труда. Мы поинтересовались у немецких болельщиков, как они ориентируются в Минске. Фаны из Германии про приложение узнали от нас, обещали скачать, зато оценили белорусскую отзывчивость — смеются, это лучше любого навигатора.

Болельщики:

Очень дружелюбные люди, всегда готовы помочь, на вокзале все стараются объяснить дорогу. Пока обходились без навигатора, картой пользовались, это помогает найти что-то.

Число 1000

Яна Шипко, СТВ:

Перед каждым матчем парковку у «Чижовка-арены» занимают более 1000 автомобилей. В этом потоке зарубежных гостей наши сотрудники ГАИ не теряются. Готовы ответить на любые вопросы на английском языке.

Владимир Лагутин, инспектор ДПС ГАИ Заводского района г. Минска:

Базовые навыки получены, помогаем обратиться, как куда-то добраться, проехать. Часто просят сфотографироваться с автоинспектором.

Словацкие болельщики и на русском бы общий язык нашли, но говорят, приятно, что можно общаться и на интернациональном английском.

Любомир Кощалек, болельщик (Словакия):

Мы себя здесь чувствуем очень хорошо. Мы уже здесь с пятницы.

Нам здесь очень хорошо. Нам помогали люди на улице, в метро, в ресторанах, проблем не было никаких.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Время холодных ледовых баталий для нас действительно горячее, потому что столичная госавтоинспекция работает в усиленном режиме. Кроме того, нам помогают наши коллеги из областей Беларуси. Это порядка 250 человек. Основное внимание, конечно, спортивным объектом — «Минск-Арене», «Чижовке-Арене». Мы рассказываем туристам, как добраться до спортивных объектов, говорим, где находятся стоянки, также оказываем помощь и по другим вопросам. От того, как мы оказываем профессиональную помощь зависит не только имидж нашей организации, но и имидж страны в целом.

Яна Шипко, СТВ:

Хоккейные фанаты охочи не только до пива, но и до белорусских мясных деликатесов. И мы не прошли мимо такого поросенка. Сейчас поможем его зажарить. В день в этой фан-зоне их съедают до 7 штук. Ну, и кроме того за первую неделю чемпионата хоккейные болельщики съели 12 тонн шашлыка и 28 тонн колбасок и куриных крылышек.

Возглавляют топ самых популярных блюд, конечно, драники. С не меньшим аппетитом поглощают гости чемпионата домашние колбаски. Болельщикам из Швейцарии пришлись по вкусу.

Болельщики:

Драники и пиво! Водка! Все очень вкусно. Я люблю Беларусь!

Каждый день едим вашу колбасу, очень вкусная, натуральная, превосходно!

Даже шоколад ваш попробовали. Красивая страна, хорошие люди. Просто идеально здесь! Стадион очень нравится.

Мы чувствуем себя здесь очень комфортно и безопасно. Действительно, теплый прием. Сердечное спасибо!

Цифра 7

7 считается счастливым числом. На домашнем льду роль седьмого игрока сыграют болельщики. Колоссальная фанатская поддержка трибун, по мнению хоккейных специалистов, круче любого допинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болельщики:

Беларусь — чемпион, побеждает только он!

Впрочем, кто бы ни выиграл первенство в Минске, Беларусь уже может считать себя чемпионом... по гостеприимству!