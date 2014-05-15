Чемпионат мира по хоккею в Минске. 15 мая сыгран самый результативный матч турнира – 11 шайб

Новости Беларуси. 15 мая на льду «Минск-Арены» встречались сборные США и Латвии. В упорнейшей борьбе подопечные Теда Нолана одержали победу со счетом 5:6, передает с места событий корреспондент ctv.by Дмитрий Руто.

Первый период завершился в пользу сборной Латвии – 1:2. Вторую треть игры оставили за собой уже американцы – 2:1. В третьей же 20-минутке снова удачливее действовали латвийцы – 2:3.

Таким образом, перевес в одну шайбу позволил дружине Теда Нолана одержать очередную победу на турнире и подняться на второе место в группе «B».

К слову, сборной Беларуси еще предстоит встречаться с прибалтами. Матч пройдет на «Минск-Арене» 19 мая и начнется в 20.45.