Обзор всех событий на Чемпионате мира по хоккею в Минске за 14 мая от СТВ

Добрый вечер! В эфире новости «24 часа». В студии Екатерина Забенько.

Менее суток остается до ожидаемого и непростого матча «Беларусь-Финляндия», от которого во многом зависит турнирное положение белорусов. А очки нашей команде, несомненно нужны, поэтому можно быть уверенным, белорусская сборная будет биться изо всех сил.

Все эти дни за происходящим на Чемпионате следят мои коллеги из студии «Арена». Сегодня там работает наш корреспондент Евгений Горин. Евгений, здравствуйте. Как прошли сегодняшние игры и чего ожидать от завтрашнего сражения белорусов с финнами?

В период проведения чемпионата Мира по хоккею, один из самых популярных вопросов в Минске «how much». Сколько стоит? Ответ часто приятно удивляет. В свободное от ледовых баталий время, иностранные гости проводят в столичных торговых центрах. В ТОПе заморских покупок: белорусская одежда, фарфор, пиво и, безусловно, сувениры. Причем, на шоппинг выбираются не только болельщики, но и хоккеисты.

Что еще берут иностранцы? Дмитрий Боярович - прошелся с ними по магазинам.

Блюда вкусные, цены адекватные, развлечения разнообразные. Однако, впечатление от Беларуси способны испортить спекулянты. У особо ушлых перекупщиков сейчас «время ч». Билеты на топовые игры, которые были скуплены ещё до Чемпионата, они продают втридорога. В том числе, и с участием белорусской сборной.

Такой бизнес развернулся как в интернете, так и возле ледовых арен. Татьяна Ревизоре продолжит.

Что ж, есть кадры, которые в комментариях не нуждаются. Как и наша ежедневная рубрика «Хоккей-окей».

Итак, самые яркие кадры 6-го дня Чемпионата Мира по хоккею без комментариев. Смотрим, вспоминаем и узнаем себя, прохожих, любимые команды, лучшие голы и соседей по трибунам.

Таким был 6-ой День Чемпионата Мира по хоккею. У меня на этом все. В студии работала Екатерина Забенько. До встречи в эфире.

Более подробная спортивная информация в выпуске Сергея Прохорова.