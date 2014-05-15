Чемпионат мира по хоккею в Минске. Есть ли шансы у сборной Беларуси обыграть Финляндию?

Новости Беларуси.15 мая в 20.45 на «Минск-Арене» начнут встречу национальные хоккейные сборные Беларуси и Финляндии. Для обеих дружин поединок носит принципиальный характер. В случае победы команда Глена Хэнлона практически на 100% гарантирует себе место в четвертьфинале. Финны же, если проиграют, уменьшат свои шансы на выход в плей-офф.

К очному противостоянию команды подошли со следующими показателями.

Беларусь, одержав на ЧМ-2014 две победы в трех поединках (6 очков), занимает 4 место в группе «B». Хоккеисты же из Финляндии лишь 13 мая одержали первую викторию (3 очка) и, соответственно, расположились позади хозяев турнира – на 6 позиции.

Таким образом, можно по праву сказать, что в 20.45 на «Минск-Арене» начнется, пожалуй, самый важный для белорусской сборной матч. Сумеют ли наши ребята положить на лопатки именитых противников? Для этого, пожалуй, стоит вспомнить историю их противостояний.

Беларусь и Финляндия в официальных поединках скрещивали клюшки 8 раз. И лишь в одном матче наши соотечественники одерживали победу. Случилось это аж в 2009 году на чемпионате мира в Швейцарии.

2 мая подопечные Глена Хэнлона, стоящего у руля команды на нынешнем турнире, вписали свои имена в историю, победив скандинавов в серии буллитов (1:2). Более того, на том первенстве сборная Беларуси заняла шестое место, уступив лишь в четвертьфинале (4:3) будущим чемпионам, – россиянам.

Если говорить о других матчах Беларуси и Финляндии, то в них неизменно первенствовали скандинавы. Наши соотечественники довольствовались лишь пятью заброшенными шайбами.

Самый крупный проигрыш в своей истории сборная Беларуси потерпела как раз от Финляндии. 7 апреля 1997 года в финском городе Миккели в товарищеском поединке дружина под управлением Анатолия Варивончика уступила со счетом 11:2.

Что ж, статистика, конечно, оптимизм в предстоящее свидание Беларуси и Финляндии не вселяет, однако две белорусские победы на нынешнем турнире и лишь одна – финская позволяют надеяться на лучшее. И все мы верим, что Глен Хэнлон найдет нужные слова, настроит наших хоккеистов на победу (как в том самом 2009 году). Да и родные стены и болельщики 15 мая должны, конечно, придать нашим игрокам дополнительные силы. Верим в победу сборной Беларуси!