Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдет в Молодечно с 29 августа по 3 сентября

Новости Беларуси. Молодечно готовится принять чемпионат Европы по пляжному волейболу. Он пройдет с 29 августа по 3 сентября.

К масштабным спортивных соревнований в городе появится новый стадион. Предполагаемая стоимость проекта – до 7 миллиардов рублей. Площадку уже выбрали. Новый спортивный объект будет находиться в городском парке. Уже в начале лета здесь должны появиться площадки для тренировок и соревнований, трибуна на полторы тысячи мест.

Стадион, кстати, планируется сделать многофункциональным. Здесь можно будет заниматься не только пляжным волейболом, но и мини-футбол, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Ковалев, заместитель начальника отдела физической культуры, спорта и туризма Молодечненского райисполкома:

Это комплекс для игры в пляжный волейбол, который сможет принимать соревнования любого уровня, начиная от районных, областных, республиканских, заканчивая международными.

В любом случае будут построены еще трибуны, будут построены раздевалки, будут подъездные пути, будут стоянки. В принципе, это будет зона отдыха не только для спортсменов, но и для жителей города.