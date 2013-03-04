Минск посещают представители Международной федерации хоккея и агентства по спортивному маркетингу

Новости Беларуси. Международная федерация хоккея и агентство по спортивному маркетингу сегодня посещают хоккейные объекты столицы. Делегация приехала в Беларусь, чтобы проверить ход подготовки к чемпионату Мира по хоккею 2014 года.

Первым делом зарубежные специалисты посетили «Минск-Арену». Там гости вместе с представителями белорусской стороны обсуждали внутренние вопросы: структура рассадки официальных лиц Чемпионата, определение билетных зрительских мест, поставка сувенирной продукции. Отдельной темой для обсуждения стала работа прессы на хоккейном первенстве, размещение журналистов, сервис команд и календарь матчей.

Напомним, это уже пятый визит международных спортивных экспертов в преддверии хоккейного Чемпионата мира. Кроме спортивных сооружений специалисты посетят еще столичные гостиницы, которые готовятся принять гостей форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ханнес Эдере, директор по проведению соревнований Международной федерации хоккея:

Мы постоянно поддерживаем связь с вашими организаторами Чемпионата. Мы общаемся с ними в интернете, проводим онлайн-конференции. Прошлый раз мы были здесь в ноябре, и приехали сейчас, чтобы встретиться с белорусской стороной и решить, как провести хоккейный форум наиболее выгодно и эффективно. На это у нас есть 3 дня.

Евгений Ворсин, председатель федерации хоккея Республики Беларусь:

Они фотографируют буквально каждую раздевалку, проходим в ВИП-зону, в зону гостеприимства, показываем рестораны, бары. Члены этой экспертной группы с пониманием относятся к нашим предложениям, поскольку заинтересованность в большем привлечении зрителей есть как у них, так и у нас.