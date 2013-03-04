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Делегация Международной федерации хоккея и агентства по спортивному маркетингу посетит Минск

04 марта 2013 09:45
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Новости Беларуси. Делегация Международной федерации хоккея и агентства по спортивному маркетингу посетит Минск. Очередной визит начинается 4 марта.

Эксперты оценят ход подготовки белорусской столицы к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в мае 2014 года. Гости посетят столичные отели, комплексы «Чижовка -« и «Минск-Арена», обсудят программу волонтеров, поставку официальной сувенирной продукции чемпионата, календарь игр, расписании тренировок и сервис команд. Визит продлится три дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею

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