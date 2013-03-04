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В последний день чемпионата Европы по легкой атлетике в помещениях Беларусь взяла 2 «бронзы»

04 марта 2013 10:57
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Новости Германии. Заключительный день чемпионата Европы по легкой атлетике в помещениях подарил белорусской сборной две бронзовые награды. Вначале медалисткой стала толкательница ядра Елена Копец. В своей лучшей попытке она отправила снаряд на отметку 18 м 85 см.

Еще одну «бронзу» континентального первенства в беге на 800 м завоевала Марина Арзамасова. Ее результат – 2 мин 1,21 с.

Всего же в Гетеборге белорусы четырежды поднимались на пьедестал. В первый день серебряными наградами отметились многоборка Яна Максимова и барьеристка Алина Талай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Легкая атлетика

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