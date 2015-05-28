Чемпионат Беларуси по хоккею сезона-2014-15: триумф «Шахтера» и рекордно длинный матч

Чемпионат Беларуси завершился триумфально для солигорского «Шахтера». Клуб не только стал лучшим в «регулярке», но и впервые в своей истории добыл золотые медали по итогам розыгрыша плей-офф.

В финале команда под руководством Андрея Гусова всего в четырех матчах сокрушила «Юность».

Александр Усенко, нападающий КХ «Шахтер»:

Эмоции переполняют, не знаю даже, что сказать. Очень рады победе, целый сезон к этому шли. Наконец-то все это закончилось, мы наконец-то победили. Сейчас поднимем кубок. Очень все рады, болельщики счастливы, отличный день сегодня для нас, спасибо огромное всем.

Андрей Михалев, нападающий ХК «Шахтер»:

Прекрасные эмоции. Я в шоке, если честно. Спасибо ребятам, что вернули меня в хоккей. Ребята мне очень помогли, дружная команда, поэтому я эту победу буду помнить всю свою жизнь.

Ярослав Чуприс, нападающий ХК «Шахтер»:

Мечта сбылась, как видите. Это эмоции просто незабываемые. У меня это, конечно, не первый кубок, но он, наверное, один из самых долгожданных и значимых в моей жизни. Очень приятно, что не дали выиграть ни одного матча. И, вообще, все очень приятно, все замечательно, команда супер, все супер. Это просто незабываемо.

Противостояние «Шахтера» и «Юности» стало ключевым по ходу всего сезона.

Андрей Гусов и Михаил Захаров частенько пикировались, а однажды даже были оштрафованы. Один – за критику в адрес судей, другой – за непосещение пресс-конференций.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Почему судьи трактуют правила неодинаково в разные стороны? Кто им позволил? Их четыре человека. Кто-нибудь будет с них спрашивать, в конце концов, у нас в лиге или нет? Поменялось руководство Федерации. Почему судейство все такого же уровня? Ситуация такова на данный момент, что каждый из тренеров в этой лиге ходит под топором, потому что у каждого из тренеров стоит задача, над ним висят какие-то цели и все остальное. А тут безнаказанные пацаны просто ходят по льду в полосатых майках и творят, что хотят.

В этом сезоне чемпионат Беларуси отметился в сводках новостных агентств всего мира. Повод весьма достойный.

Первый матч полуфинальной серии между «Гомелем» и «Юностью» длился рекордные для нашей страны 165 минут и 11 секунд чистого времени. Начался в 17 часов, а завершился почти в полдвенадцатого ночи.

Лишь в шестом овертайме этой игры победу хоккеистам «Юности» принес точный бросок Кирющенкова. Половины зрителей на трибунах к этому моменту уже не было, но возьмется ли кто-то обвинить их в этом?

Возвращаясь к историческому контексту, матч стал третьим по продолжительности в мировом хоккее. Рекорд принадлежит плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли. В далеком 1936 году победная шайба в игре «Детройт Ред Уингз» – «Монреаль Марунз» была заброшена на 177-й минуте, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.