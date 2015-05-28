ХК «Динамо-Минск» в сезоне-2014-15: 100 очков в регулярном чемпионате КХЛ, возвращение в плей-офф и шикарная селекция

Успешным стал сезон и для минского «Динамо». По итогам регулярного чемпионата, белорусский представитель в КХЛ набрал рекордное для себя количество очков – 100. И после двухлетнего отсутствия вернулся в плей-офф.

Сезон достижений, рекордов и радости. Пожалуй, так можно охарактеризовать прошедший игровой год для минского «Динамо».

Да, в нокаут-раунде у «зубров» мало что получилось. Однако теперь, когда страсти улеглись, эмоции утихли можно точно сказать: сезон 2014-2015 для минского «Динамо» удался.

Владимир Бережков, генеральный менеджер ХК «Динамо-Минск»:

Решая задачу выхода в плей-офф, команда действовала самоотверженно в течение всего сезона, и все, не щадя живота своего, шли на амбразуру, ломались, бросаясь под шайбу.

Впервые за все время выступления в КХЛ минчанам покорилась заветная цифра 100. Именно столько очков было в копилке «Динамо» по окончанию последнего матча регулярки.

Более чем яркая цифра, логично резюмирующая такой же красочный в исполнении «зубров» регулярный чемпионат.

Также нельзя не отметить, что, играя в достаточно быстрый и активный хоккей, «Динамо», тем не менее, на протяжении всего сезона оставалось самой дисциплинированной командой Лиги. Успехи сменялись падениями, но у этой команды так или иначе всегда находились силы подняться.

Немало прогрессу «зубров» способствовал и новичок в руководстве – генеральный менеджер команды Владимир Бережков.

С первого же дня на новом месте он активно принялся за работу. Поначалу сомнений относительно успеха Бережкова на новом поприще хватало, но сезон показал, кто был прав, а кто ошибался.

Чего только стоит возвращение в «Динамо» Шарля Лингле, а также приход его напарников по «Медвещаку» Мэтта Эллисона и Райана Веске. Эта тройка за прошедший сезон немало нервов подпортила соперникам «Динамо», а Лингле еще и установил новый рекорд клуба.

В уже далеком сезоне 2009-10 годов любимец «Минск-Арены» Джефф Платт набрал за сезон 44 очка. Пять лет эта цифра была несокрушима. Однако Шарль Линге рекорд обновил, набрав по итогам чемпионата и плей-офф 62 очка.

Также весомый вклад в такой удачный для «Динамо» сезон внес и новый любимчик «Минск-Арены» Джонатан Чичу. Практически каждую неделю показатели этого игрока улучшались, и раз за разом он зажигал красный огонек за воротами оппонентов, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Можно не сомневаться: если бы не частое посещение лазарета, заброшенных шайб и результативных передач у канадцы индейских кровей было бы больше.

И если роль нападающих в любой команде самая заметная, то по итогам прошедшего сезона мы не можем не отметить игрока совсем другого амплуа, который стал неотъемлемой частью не просто «Динамо», но в будущем, надеемся, и сборной Беларуси.

Защитник Ник Бэйлен провел этот сезон в составе «зубров» блестяще, успел получить белорусский паспорт и уже хоть завтра готов выйти на лед в форме нашей национальной дружины.

Владимир Бережков, генеральный менеджер ХК «Динамо-Минск»:

Я думаю, что за одного игрока, которому мы дали паспорт в этом году (Ника Бэйлена), не стыдно никому. И это очень хорошее приобретение для всего белорусского хоккея. Это был единичный случай, за который мне нисколько не стыдно, не хочется просить прощения ни у кого.

Эти и многие другие игроки команды сделали в этом сезоне для «Динамо» очень много: раз за разом собирали на свои матчи полную «Минск-Арену», сражались за клуб, приносили победы и делали болельщиков счастливыми.

А во главе стоял человек, которого многие сравнивают с некогда любимым всеми нами Мареком Сикорой.

Любомир Покович – именно этот тренер у руля «Динамо», пожалуй, главный плюс работы Владимира Бережкова.

Поковичу не мешали, а поддерживали, защищали, и он достиг главного: снова вывел «Динамо» в плей-офф КХЛ.

Владимир Бережков, генеральный менеджер ХК «Динамо-Минск»:

Любомиру удалось создать коллектив единомышленников в тренерском штабе. И уважение со стороны хоккеистов к нему абсолютное. Многие хоккеисты, в том числе один из хоккеистов – Джонатан Чичу, который прошел НХЛ и был лучшим снайпером НХЛ в составе «Сан Хосе», он назвал Любомира лучшим тренером в его карьере.

Главное, что в новом сезоне костяк команды остается, наставник у «Динамо» также не сменился, а, значит, все мы имеем основание надеяться на куда более удачный следующий сезон, в том числе успешную игру в плей-офф.

Однако не будем так спешить. Сейчас давайте просто насладимся летом, отдыхом, а уже осенью снова будем говорить и думать о хоккее.