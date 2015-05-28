Сезон-2014-15 сборной Беларуси по хоккею: два тренера, лучший чемпионат мира и историческая победа над США

Сборная Беларуси в четвертый раз в своей истории сыграла в четвертьфинале чемпионата мира. На прошедшем в Чехии планетарном форуме наши хоккеисты добились четырех побед: повержены словенцы, датчане, норвежцы и, впервые в истории, американцы.

Впрочем, главное даже не это, а игра, которую продемонстрировали белорусы – смелая и раскованная. Наши парни прессинговали самых именитых соперников. В матче с канадцами и россиянами такая тактика не сработала, зато в остальных встречах подопечные Дэйва Льюиса показали яркий современный хоккей.

В прошлом вратарь сборной, а ныне один из тренеров, Андрей Мезин даже назвал его лучшим за всю историю национальной команды.

Андрей Мезин, тренер сборной Беларуси по хоккею:

Мое мнение как тренера и как игрока, будучи в этой команде. Я считаю, что команда показала лучший хоккей, который мы вообще показывали за всю историю. Считаю, что на самом деле это был лучший чемпионат с нашим участием, кроме последней игры.

Игорь Рачковский, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Мы считаем, что выступление было очень удачным. Вчера вечером мне звонил Любомир Покович, с ним общались. Он сказал, что в Словакии и Чехии во всех статьях каждый день вспоминают белорусскую команду. Смысл сводится к тому, что белорусская команда показала, в какой хоккей надо играть.

Успех этот тем более удивителен, что по ходу сезона сборная выглядела не слишком уверенно. Большинство экспертов предрекали нашей национальной команде в Чехии пятое-шестое место в группе или вовсе борьбу за выживание.

В новый сезон сборная вступила с новым тренером. Место Глена Хэнлона, покинувшего стан нашей национальной команды после чемпионата мира в Минске, занял Владимир Крикунов.

Впрочем, творец чуда на льду в Солт-Лэйк-Сити недолго пробыл у руля сборной. Спустя всего 50 дней после назначения, по возвращении с этапа Еврочеленджа в Словении, именитый наставник покинул свой пост, решив сосредоточиться на работе в нижнекамском «Нефтехимике».

Кстати, само выступление в Любляне получилось, прямо скажем, неудачным. В трех матчах под руководством уже бывшего нового главного тренера наши хоккеисты потерпели три поражения: от австрийцев, словенцев и японцев.

Владимир Крикунов, экс-главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Нормально посмотрели на хороших командах. И как раз имеем представление об этих ребятах. Одно дело – чемпионат, другое дело – этот турнир. Взяли на заметку, но не скажу. Результатом недовольны, а, в принципе, ребята играли очень хорошо в плане самоотдачи, в плане выполнения задания. Но уровень, наверное, чемпионата Беларуси все-таки не дотягивает до таких турниров.

Занявший место Крикунова Дэйв Льюис улучшил и результаты, и игру. Так, на турнире «Ароза Чэллендж» были побеждены словаки. Вот только в преддверие чемпионата мира все равно было тревожно.

В апреле, к примеру, случилось шокирующее поражение от наших соперников по планетарному форуму – датчан – 1:6.

Вячеслав Федоренков, хоккейный обозреватель газеты «Прессбол»:

Калі тое самае складзецца, што ёсць нашая гульня плюс дзесьці, можа, і фарт, можа, у чэтверцьфінал выйдзем, але гэта будзе яшчэ больш цяжэй, чым год таму. Гэта так. Але я ведаю настрой ў інтернэце, там заўзятары кажуць, што мы вылецім. Я гэта чую ад адных і тых жа заўзятараў год пяць, можа, ці шэсць.

А затем был сам чемпионат мира. Практически с первых матчей белорусы дали понять, что за выживание они биться точно не будут.

После успеха в игре с США на кону стоял уже выход в плей-офф. А победа над финнами открывала вполне реальные перспективы на второе место в группе. Увы, в буллитной лотерее удача улыбнулась скандинавам. А нас в плей-офф ждали канадцы, которых в Чехии остановить не мог никто.

Тем не менее белорусы оставили на чемпионате мира яркое впечатление, и при определенном раскладе могли быть в полуфинале. Что ж, может, повезет в 2016 году. Тем более руководство Федерации ставит задачу продлить контракт с главным творцом успешной игры белорусов – Дэйвом Льюисом, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Игорь Рачковский, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Дэйв согласился, мы нашли договоренности, что будет работать дальше. Сейчас мы условия контракта отрабатываем чисто юридически.