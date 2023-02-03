Хоккей. «Юность» закрепилась на третьей строчке турнирной таблицы ЧБ

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею накануне прошли очередные матчи. В одном из них «Юность» на своем льду принимала «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Сталевары» открыли счет на 11 минуте, но очень скоро минчане сравняли, а до ухода на первый перерыв и вовсе оформили себе преимущество. Во втором отрезке превосходство «Юности» также было ощутимым. И только на исходе заключительной трети у «Металлурга» появился шанс реабилитироваться. Они сократили отставание, но для победы этого не хватило. Как итог – 3:2 в пользу минчан, которые закрепляются на третьей строчке турнирной таблицы.

Также виктории на счету «Шахтера» и «Гомеля».