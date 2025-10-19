Как начинали учить дипломатов в Беларуси – Савиных вспомнил интересную историю времён СССР

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

Больше 10 лет назад я услышал про переводческий факультет одну очень интересную историю. Это уже произошло тогда, когда я выпустился и уже работал. До этого я этого не знал. Может быть, это и хорошо, если бы я знал до поступления, волнения было бы больше. Дело в том, что в Советском Союзе главной кузницей дипломатических кадров было МГИМО, а поскольку туда поступать было достаточно сложно, существовали квоты, руководство Украинской Республики предложило открыть факультет международных отношений при Киевском государственном университете. Им разрешили. Когда им разрешили, то, естественно, руководство БССР тоже поставило вопрос. И вот здесь уже возникла проблема. Почему? Потому что решили, что если каждой республике дать по факультету, даже не институту, то это будет слишком много, отказали.



Но белорусы, наверное, не были бы белорусами, если бы не придумали какой-нибудь другой вариант. И они тогда придумали и решили открыть переводческий факультет. Там вроде бы учили переводчиков-синхронистов, но когда посмотришь курсы основные, политологические, спецкурсы – 3, 6, 12 часов, то становится понятно, что там давали очень неплохую подготовку в области политологии, международного права. По сути дела, этот факультет выполнял функцию факультета международных отношений.

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