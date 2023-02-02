Белорусские гандболисты заняли 17 место в мировом рейтинге

Опубликован мировой рейтинг гандбольных сборных. Белорусская дружина находится на 17 месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Опубликован мировой рейтинг гандбольных сборных. Белорусская дружина находится на 17 месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В топ вошли 109 сборных. Лидируют датчане, которые накануне в третий раз подряд выиграли чемпионат мира. Вторая строчка – у Испании, третья – у Франции. При подсчете учитывалось порядка 7 тысяч официальных поединков с 1994 года. Больше всего рейтинговых очков командам приносили победы на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Обращали внимание и на разницу в счете.
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