Белорусские гандболисты заняли 17 место в мировом рейтинге

В топ вошли 109 сборных. Лидируют датчане, которые накануне в третий раз подряд выиграли чемпионат мира. Вторая строчка – у Испании, третья – у Франции. При подсчете учитывалось порядка 7 тысяч официальных поединков с 1994 года. Больше всего рейтинговых очков командам приносили победы на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Обращали внимание и на разницу в счете.

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