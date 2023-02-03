Мария Шканова завоевала золото на этапе Кубка России по горнолыжному спорту

В Алтайском крае продолжается очередной этап Кубка России по горнолыжному спорту с участием белорусских атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мария Шканова продолжает блестяще выступать на данных соревнованиях. Сегодня, 3 февраля, белоруска завоевала золотую награду в слаломе. Наша спортсменка показала лучший результат заезда, опередив Анастасию Горностаеву из Москвы, которая стала второй и Елену Яковишину из Камчатского края, расположившуюся на третьем месте. Это золото стало для Шкановой шестым в текущем сезоне Кубка России, также в активе Марии два серебра.