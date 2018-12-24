Завершился первый тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд: подводим итоги

Новости Беларуси. 24 декабря в Минске завершился первый тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 24 декабря в Минске завершился первый тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Самым интересным противостоянием заключительного дня стал поединок столичного клуба «Минск» и «Виктории». Обе команды в тройке лидеров, поэтому и игра была далеко не скучной. Однако «Минску» все-таки удалось справиться с соперником – 5:2.
К слову, самой результативной в составе победительниц стала капитан команды Евгения Керноз, на ее счету хет-трик.
Евгения Керноз, капитан ХК «Минск»:
Помогло нам, наверное, еще то, что мы смогли заработать эти малые угловые и реализовать их. Так же два гола мы забили с игры. Поэтому мы почувствовали, наверное, вкус победы, и как-то нам было уже попроще с ними играть. Спокойствие нам в этом помогало, сопутствовало.
Таким образом после очередной победы минчане прочно закрепились на первой строчке турнирной таблицы. И уже в новом году во втором этапе продолжат бороться за звание лидера.