Завершился первый тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд: подводим итоги

Новости Беларуси. 24 декабря в Минске завершился первый тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самым интересным противостоянием заключительного дня стал поединок столичного клуба «Минск» и «Виктории». Обе команды в тройке лидеров, поэтому и игра была далеко не скучной. Однако «Минску» все-таки удалось справиться с соперником – 5:2.

К слову, самой результативной в составе победительниц стала капитан команды Евгения Керноз, на ее счету хет-трик.