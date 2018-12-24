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Завершился первый тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд: подводим итоги

24 декабря 2018 17:54
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Новости Беларуси. 24 декабря в Минске завершился первый тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завершился первый тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд: подводим итоги-1

Самым интересным противостоянием заключительного дня стал поединок столичного клуба «Минск» и «Виктории». Обе команды в тройке лидеров, поэтому и игра была далеко не скучной. Однако «Минску» все-таки удалось справиться с соперником – 5:2.

К слову, самой результативной в составе победительниц стала капитан команды Евгения Керноз, на ее счету хет-трик.

Завершился первый тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд: подводим итоги-4

Евгения Керноз, капитан ХК «Минск»:
Помогло нам, наверное, еще то, что мы смогли заработать эти малые угловые и реализовать их. Так же два гола мы забили с игры. Поэтому мы почувствовали, наверное, вкус победы, и как-то нам было уже попроще с ними играть. Спокойствие нам в этом помогало, сопутствовало.

Таким образом после очередной победы минчане прочно закрепились на первой строчке турнирной таблицы. И уже в новом году во втором этапе продолжат бороться за звание лидера.

# Женский хоккей # Евгения Керноз # Фотофакт

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