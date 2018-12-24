Экстралига. Минская «Юность» разгромила Беларусь U-20

Новости Беларуси. В очередной игровой день в белорусской хоккейной экстралиге состоялся всего один поединок. Столичной «Юности» противостояла команда Беларусь U-20, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результат матча ожидаемо не стал сенсационным. Уже на второй минуте «красно-синие» распечатали ворота соперника, а еще через 10 минут удвоили свое преимущество. Однако к концу первого периода «молодежка» смогла сравнять счет и сохранить интригу вплоть до заключительной трети матча: после финальной сирены счет на табло был 6:2 в пользу подопечных Михаила Захарова.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Хорошо сыграли, 18 бросков сделали. К сожалению, 2:2 счет закончился, у них три броска было. Удачных, хорошо забили. Второй период был ровным. В третьем мы полностью переиграли соперника по всем показателям.

Можно сказать, что ребята физически плохо готовы, я так посмотрел – противник. Молодые тем более.

Уже 25 декабря наша молодежная сборная на родном льду сразится с гостями из Гомеля, а солигорский «Шахтер» примет гродненский «Неман».