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Экстралига. Минская «Юность» разгромила Беларусь U-20

24 декабря 2018 17:46
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Новости Беларуси. В очередной игровой день в белорусской хоккейной экстралиге состоялся всего один поединок. Столичной «Юности» противостояла команда Беларусь U-20, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экстралига. Минская «Юность» разгромила Беларусь U-20-1

Результат матча ожидаемо не стал сенсационным. Уже на второй минуте «красно-синие» распечатали ворота соперника, а еще через 10 минут удвоили свое преимущество. Однако к концу первого периода «молодежка» смогла сравнять счет и сохранить интригу вплоть до заключительной трети матча: после финальной сирены счет на табло был 6:2 в пользу подопечных Михаила Захарова.

В составе «Юности» дублем отметился Максим Парфеевец.

Экстралига. Минская «Юность» разгромила Беларусь U-20-4

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:
Хорошо сыграли, 18 бросков сделали. К сожалению, 2:2 счет закончился, у них три броска было. Удачных, хорошо забили. Второй период был ровным. В третьем мы полностью переиграли соперника по всем показателям.

Можно сказать, что ребята физически плохо готовы, я так посмотрел – противник. Молодые тем более.

Уже 25 декабря наша молодежная сборная на родном льду сразится с гостями из Гомеля, а солигорский «Шахтер» примет гродненский «Неман».

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Фотофакт

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