Прямой эфир

КХЛ. «Динамо» обыграло обладатей Кубка Гагарина «Ак Барс»

24 декабря 2018 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минское «Динамо» 24 декабря провело очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. «Динамо» обыграло обладатей Кубка Гагарина «Ак Барс»-1

На домашнем льду «зубры» принимали одну из лучших команд восточной конференции – казанский «Ак Барс». Поединок с действующими обладателями Кубка Гагарина минчане начали на удивление уверенно. Уже на второй минуте Терещенко открыл счет. А незадолго до окончания первого периода Сергей Костицын упрочил преимущество «Динамо», реализовав большинство. В следующей двадцатиминутке заброшеннных шайб не было, а вот третий период превратился в войну нервов. Гости отличились дважды, а у «Динамо» забросил Буйницкий. 3:2.

КХЛ. «Динамо» обыграло обладатей Кубка Гагарина «Ак Барс»-4

Это третья кряду победа «Динамо». Следующую игру «зубры» проведут в среду 26 декабря против челябинского «Трактора».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Недетские страсти. Первый турнир Shklov Ice Cup собрал будущих звёзд хоккея
24 декабря 2018 16:54

Недетские страсти. Первый турнир Shklov Ice Cup собрал будущих звёзд хоккея

Виктор Гончаров: «Я не жалею, что мы заявили себя в Лигу чемпионов»
24 декабря 2018 15:52

Виктор Гончаров: «Я не жалею, что мы заявили себя в Лигу чемпионов»

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»
24 декабря 2018 15:26

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»