КХЛ. «Динамо» обыграло обладатей Кубка Гагарина «Ак Барс»

На домашнем льду «зубры» принимали одну из лучших команд восточной конференции – казанский «Ак Барс». Поединок с действующими обладателями Кубка Гагарина минчане начали на удивление уверенно. Уже на второй минуте Терещенко открыл счет. А незадолго до окончания первого периода Сергей Костицын упрочил преимущество «Динамо», реализовав большинство. В следующей двадцатиминутке заброшеннных шайб не было, а вот третий период превратился в войну нервов. Гости отличились дважды, а у «Динамо» забросил Буйницкий. 3:2.