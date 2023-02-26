Чем живёт самая титулованная спортсменка Беларуси? Побывали в гостях у олимпийской чемпионки Екатерины Карстен

Новости Беларуси. Пожалуй, самая титулованная спортсменка в суверенной Беларуси – представительница академической гребли. Она же и самая скромная. В последние дни Масленицы рубрика «Спорттаймер» решила заглянуть на блины к Екатерине Великой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Никогда не знаешь, где можешь встретить настоящую звезду. Мы находимся в небольшом микрорайоне Минска, мы напросились в гости к суперзвезде, даже с первого раза и не поймешь, что именно здесь может проживать пятикратная обладательница олимпийских наград.
Человек, который большую часть времени провел на казенных харчах, особенно тяготеет к собственному дому, обстановке и уюту. Небольшая справка для тех, кто только включил телевизор и начал смотреть программу или кто только знакомится со спортивными новостями.
Екатерина Карстен-Ходотович – пятикратная обладательница олимпийских наград, дважды побеждала в академической гребле. Вообще, эта скромная женщина провела семь олимпийских циклов. Умножайте на четыре – 28 лет она готовилась к главным играм четырехлетия. Между были чемпионаты мира – 16 наград, трехкратная чемпионка Европы. Она умудрилась в этом плотном графике выйти замуж и родить дочь Александру, в мире – Алекса, которая составила для мамы дизайнерскую спортивную визитку. Ведь Александра Карстен учится на дизайнера. Ее работа на ваших экранах.
«Моя мама очень спортивная»
Юлия Силипицкая:
Вот что о маме никогда не писали?
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле:
Секреты не выдавать!
Александра Карстен, дочь Екатерины Карстен:
Я думаю, про характер меньше разговаривали, что спортсмен или звезда… Тихая. Именно так много не любит себя показывать.
Юлия Силипицкая:
Мама любит вообще расслабляться?
Александра Карстен:
Ой, мама вот именно, думаю, не может. Все время туда-сюда бегает, все время ей что-то надо делать. Моя мама очень спортивная, очень много времени на это отдавала. Папа говорил: учись, не говори, что ты самая лучшая. А то этот результат твоя мама сделала.
Что олимпийская чемпионка любит больше всего?
Юлия Силипицкая:
Что мама любит больше всего?
Александра Карстен:
Любит цветы всякие.
Юлия Силипицкая:
А если бы мама приехала, а цветы завяли?
Александра Карстен:
О, вначале так и было! Она любит деньги мне отдавать, живет, можно сказать, для спорта, а по-другому для фамилии.
Юлия Силипицкая:
Она себе ни копейки? На дискотеки не ходит?
Александра Карстен:
Нет, вообще. Она и вправду спортсменка.
Юлия Силипицкая:
А маникюр хоть делает?
Александра Карстен:
Маникюр – это интересно было. Как только она начинала, в Беларуси была, ей маникюр стали делать. Карьеру ногти портят, там не стоило их делать. А когда она сюда приехала, начала делать, потому что стоило, потому что ей уже ничего не испортит. Я так удивлялась ее в первый раз видеть с ногтями.
Юлия Силипицкая:
А в платье мама когда-нибудь ходила в вечернем?
Александра Карстен:
У нее были, много.
Екатерина Карстен:
Платье было, когда приглашали после Олимпийских игр на торжество с Президентом.
Юлия Силипицкая:
Алекса, ты маму не заберешь с собой навсегда?
Александра Карстен:
Она у меня уже была 20 лет!
В далекие 90-е немецкий бизнесмен Вильфрид Карстен завоевал внимание белорусской спортсменки, подарив на день рождения 24 килограмма шоколада. Именно эти килограммы изменили жизнь Кати. Во-первых, у нее появилось европейское прозвище: Шоколадов. Догадываетесь почему? Позже она стала Екатериной Карстен. А еще позже, победив на Олимпиаде в Атланте и покорив мир в 1997-м, стала мамой. Вот тогда остальные медали начали квалифицироваться как семейные.
Почему спортсменка решила вернуться на родину?
Юлия Силипицкая:
Что внутри тебя все-таки заставило понять, что самое главное – Беларусь?
Екатерина Карстен:
Навряд ли я бы осталась, вот именно когда карьерой занималась, чтобы меня никто не трогал, не отвлекал…
Юлия Силипицкая:
Не доставали журналисты!
Екатерина Карстен:
Да, да. На первом месте, наверное, было, чтобы именно спорту все отдавать. Потом мы планировали с мужем вернуться, да.
Александра Карстен:
Немецкий тренер говорил, что на спортивный ивент нужна была спортсменка, не мама. Насчет этого мне нельзя было ехать с ними. Как-то прожила же.
Екатерина Карстен:
Приезжаешь, ребенок бежит ростом с тебя. Там же нельзя оставлять детей одних, мы там сначала нашли что-то типа частного детского сада, но Александра только одна жила.
Александра Карстен:
Как я вспоминаю, одну даже неделю я могла быть одна.
Юлия Силипицкая:
Мама приезжает, а ты ей ужин.
Александра Карстен:
Как когда, пыталась. Даже торты делала на твой день рождения.
Юлия Силипицкая:
Братика просила у мамы?
Александра Карстен:
Думать так, думала, чтобы сестры были.
Екатерина Карстен:
Все отдыхают после тренировки, чтобы на второй силы, а я с Александрой. Ночью Александра плохо спала, то я с ней, то Вильфред с ней: баюкает, танцует, поет ей. А потом утром спит.
Не было ли желания бросить спорт?
Юлия Силипицкая:
У тебя не было желания завязать?
Екатерина Карстен:
Знаете, как-то не было желания завязывать. Получалось именно, спасибо большое и министерству, что мне дали возможность быть вместе с семьей, на сборы выезжать, все. Так, конечно, если бы я одна ездила, то навряд ли смогла бы.
Юлия Силипицкая:
А ты ставила себе задачу: обязательно три медали, пять медалей? Или ты просто жила в этом?
Екатерина Карстен:
Да, именно просто жила. Как будет, я старалась, чтобы была медаль, но не планировала, сколько мне чемпионатов мира выиграть.
Юлия Силипицкая:
Ты в общем сейчас начинаешь растить не одного ребенка, а много. Тебе это доставляет удовольствие?
Екатерина Карстен:
Уехала на сбор, на один, думала, сбор побуду. В Брест мы уехали. А осталась там на три сбора, просидела там. Хочется, чтобы они показали, как минимум, хоть половину моих результатов. Я поняла, что тренером очень тяжело работать. Спортсмен оттренировался и пошел домой.
Юлия Силипицкая:
Где «Концепт»?
Екатерина Карстен:
Ну, «Концепт» я не думала покупать, потому что он жужжит сильно, соседям мешает. А велотренажер или эллипсоид я хотела купить. Пока еще думаю.
Юлия Силипицкая:
На день рождения, я так понимаю.
Юлия Силипицкая:
Что такое «Концепт»? Это тренажер, а для чего он нужен?
Екатерина Карстен:
«Концепт» у нас зимой заменяет лодку. Именно работаешь функционалку. Подъезжаем, руки прямые. И отсюда толкаемся ногами.
Юлия Силипицкая:
Опа, и натягиваем. Екатерина, присоединяйтесь.
Екатерина Карстен:
Подъехали, ногами толкаемся.
«Любой человек тренироваться: от ребёнка до дедушки»
Гребной тренажер «Концепт» – зимнее орудие труда академистов – завоевывает все большую популярность среди белорусских любителей фитнеса. Несмотря на то, что данный агрегат не увеселительный способ прокачать мышцы (иногда профессионалов-спортсменов выводят под руки), тренажер пытаются приобрести многие фитнес-клубы. Уж сильно он востребован. Кстати, существуют чемпионаты мира на «концептах»!
Екатерина Карстен:
На «Концепте» может любой человек тренироваться: от ребенка до дедушки или бабушки. У нас даже на чемпионатах мира за 100 выступают.
Юлия Силипицкая:
За 100 килограммов?
Екатерина Карстен:
За 100 лет.
Екатерина Карстен не пропускает ни одного чемпионата. Она всегда рядом и готова помогать 24/7, ведь она – Великая.
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