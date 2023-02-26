Чем живёт самая титулованная спортсменка Беларуси? Побывали в гостях у олимпийской чемпионки Екатерины Карстен

Новости Беларуси. Пожалуй, самая титулованная спортсменка в суверенной Беларуси – представительница академической гребли. Она же и самая скромная. В последние дни Масленицы рубрика «Спорттаймер» решила заглянуть на блины к Екатерине Великой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Никогда не знаешь, где можешь встретить настоящую звезду. Мы находимся в небольшом микрорайоне Минска, мы напросились в гости к суперзвезде, даже с первого раза и не поймешь, что именно здесь может проживать пятикратная обладательница олимпийских наград. Человек, который большую часть времени провел на казенных харчах, особенно тяготеет к собственному дому, обстановке и уюту. Небольшая справка для тех, кто только включил телевизор и начал смотреть программу или кто только знакомится со спортивными новостями.

Екатерина Карстен-Ходотович – пятикратная обладательница олимпийских наград, дважды побеждала в академической гребле. Вообще, эта скромная женщина провела семь олимпийских циклов. Умножайте на четыре – 28 лет она готовилась к главным играм четырехлетия. Между были чемпионаты мира – 16 наград, трехкратная чемпионка Европы. Она умудрилась в этом плотном графике выйти замуж и родить дочь Александру, в мире – Алекса, которая составила для мамы дизайнерскую спортивную визитку. Ведь Александра Карстен учится на дизайнера. Ее работа на ваших экранах. «Моя мама очень спортивная» Юлия Силипицкая:

Вот что о маме никогда не писали? Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле:

Секреты не выдавать!

Александра Карстен, дочь Екатерины Карстен:

Я думаю, про характер меньше разговаривали, что спортсмен или звезда… Тихая. Именно так много не любит себя показывать. Юлия Силипицкая:

Мама любит вообще расслабляться? Александра Карстен:

Ой, мама вот именно, думаю, не может. Все время туда-сюда бегает, все время ей что-то надо делать. Моя мама очень спортивная, очень много времени на это отдавала. Папа говорил: учись, не говори, что ты самая лучшая. А то этот результат твоя мама сделала. Что олимпийская чемпионка любит больше всего? Юлия Силипицкая:

Что мама любит больше всего? Александра Карстен:

Любит цветы всякие. Юлия Силипицкая:

А если бы мама приехала, а цветы завяли?

Александра Карстен:

О, вначале так и было! Она любит деньги мне отдавать, живет, можно сказать, для спорта, а по-другому для фамилии. Юлия Силипицкая:

Она себе ни копейки? На дискотеки не ходит? Александра Карстен:

Нет, вообще. Она и вправду спортсменка. Юлия Силипицкая:

А маникюр хоть делает? Александра Карстен:

Маникюр – это интересно было. Как только она начинала, в Беларуси была, ей маникюр стали делать. Карьеру ногти портят, там не стоило их делать. А когда она сюда приехала, начала делать, потому что стоило, потому что ей уже ничего не испортит. Я так удивлялась ее в первый раз видеть с ногтями. Юлия Силипицкая:

А в платье мама когда-нибудь ходила в вечернем? Александра Карстен:

У нее были, много. Екатерина Карстен:

Платье было, когда приглашали после Олимпийских игр на торжество с Президентом. Юлия Силипицкая:

Алекса, ты маму не заберешь с собой навсегда? Александра Карстен:

Она у меня уже была 20 лет!

В далекие 90-е немецкий бизнесмен Вильфрид Карстен завоевал внимание белорусской спортсменки, подарив на день рождения 24 килограмма шоколада. Именно эти килограммы изменили жизнь Кати. Во-первых, у нее появилось европейское прозвище: Шоколадов. Догадываетесь почему? Позже она стала Екатериной Карстен. А еще позже, победив на Олимпиаде в Атланте и покорив мир в 1997-м, стала мамой. Вот тогда остальные медали начали квалифицироваться как семейные. Почему спортсменка решила вернуться на родину? Юлия Силипицкая:

Что внутри тебя все-таки заставило понять, что самое главное – Беларусь?

Екатерина Карстен:

Навряд ли я бы осталась, вот именно когда карьерой занималась, чтобы меня никто не трогал, не отвлекал… Юлия Силипицкая:

Не доставали журналисты! Екатерина Карстен:

Да, да. На первом месте, наверное, было, чтобы именно спорту все отдавать. Потом мы планировали с мужем вернуться, да. Александра Карстен:

Немецкий тренер говорил, что на спортивный ивент нужна была спортсменка, не мама. Насчет этого мне нельзя было ехать с ними. Как-то прожила же. Екатерина Карстен:

Приезжаешь, ребенок бежит ростом с тебя. Там же нельзя оставлять детей одних, мы там сначала нашли что-то типа частного детского сада, но Александра только одна жила. Александра Карстен:

Как я вспоминаю, одну даже неделю я могла быть одна. Юлия Силипицкая:

Мама приезжает, а ты ей ужин. Александра Карстен:

Как когда, пыталась. Даже торты делала на твой день рождения. Юлия Силипицкая:

Братика просила у мамы? Александра Карстен:

Думать так, думала, чтобы сестры были. Екатерина Карстен:

Все отдыхают после тренировки, чтобы на второй силы, а я с Александрой. Ночью Александра плохо спала, то я с ней, то Вильфред с ней: баюкает, танцует, поет ей. А потом утром спит. Не было ли желания бросить спорт? Юлия Силипицкая:

У тебя не было желания завязать?

Екатерина Карстен:

Знаете, как-то не было желания завязывать. Получалось именно, спасибо большое и министерству, что мне дали возможность быть вместе с семьей, на сборы выезжать, все. Так, конечно, если бы я одна ездила, то навряд ли смогла бы. Юлия Силипицкая:

А ты ставила себе задачу: обязательно три медали, пять медалей? Или ты просто жила в этом? Екатерина Карстен:

Да, именно просто жила. Как будет, я старалась, чтобы была медаль, но не планировала, сколько мне чемпионатов мира выиграть. Юлия Силипицкая:

Ты в общем сейчас начинаешь растить не одного ребенка, а много. Тебе это доставляет удовольствие? Екатерина Карстен:

Уехала на сбор, на один, думала, сбор побуду. В Брест мы уехали. А осталась там на три сбора, просидела там. Хочется, чтобы они показали, как минимум, хоть половину моих результатов. Я поняла, что тренером очень тяжело работать. Спортсмен оттренировался и пошел домой. Юлия Силипицкая:

Где «Концепт»?

Екатерина Карстен:

Ну, «Концепт» я не думала покупать, потому что он жужжит сильно, соседям мешает. А велотренажер или эллипсоид я хотела купить. Пока еще думаю. Юлия Силипицкая:

На день рождения, я так понимаю. Юлия Силипицкая:

Что такое «Концепт»? Это тренажер, а для чего он нужен? Екатерина Карстен:

«Концепт» у нас зимой заменяет лодку. Именно работаешь функционалку. Подъезжаем, руки прямые. И отсюда толкаемся ногами. Юлия Силипицкая:

Опа, и натягиваем. Екатерина, присоединяйтесь. Екатерина Карстен:

Подъехали, ногами толкаемся. «Любой человек тренироваться: от ребёнка до дедушки»

Гребной тренажер «Концепт» – зимнее орудие труда академистов – завоевывает все большую популярность среди белорусских любителей фитнеса. Несмотря на то, что данный агрегат не увеселительный способ прокачать мышцы (иногда профессионалов-спортсменов выводят под руки), тренажер пытаются приобрести многие фитнес-клубы. Уж сильно он востребован. Кстати, существуют чемпионаты мира на «концептах»! Екатерина Карстен:

На «Концепте» может любой человек тренироваться: от ребенка до дедушки или бабушки. У нас даже на чемпионатах мира за 100 выступают. Юлия Силипицкая:

За 100 килограммов? Екатерина Карстен:

За 100 лет.