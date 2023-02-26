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«Мы уже дружим, знаем друг друга». Как Кузбасс принимает белорусов на играх «Дети Азии»?

26 февраля 2023 19:06
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Дети – это наше будущее, в спорте дети – золотой запас. «Дети Азии», где выступают ребята не старше 16 лет и которые принимает Кузбасс, стартовали, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Расскажет наш корреспондент Артем Шукалович.

«Мы уже дружим, знаем друг друга». Как Кузбасс принимает белорусов на играх «Дети Азии»?-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Город Кемерово встретил нас необычайно теплой и солнечной погодой, а все внимание местных жителей сейчас приковано к масштабному празднику спорта – играм «Дети Азии». Одним из центров проведения которых является Ледовый дворец «Кузбасс». К слову, один из самых крупных в России.

«Мы уже дружим, знаем друг друга». Как Кузбасс принимает белорусов на играх «Дети Азии»?-4

А вот так Ледовый дворец выглядит внутри. Еще в субботу здесь во всю гремела торжественная церемония открытия соревнований, а сейчас проходят первые пробы льда. Свои силы тестирую спортсмены, выступающие в шорт-треке.

Игры «Дети Азии» помогают атлетам прогрессировать и не стоять на месте. А цели тренерский состав перед собой ставит амбициозные.

«Мы уже дружим, знаем друг друга». Как Кузбасс принимает белорусов на играх «Дети Азии»?-7

Вячеслав Сергеев, старший тренер белорусской команды по шорт-треку:
Все готовы, для этого мы и едем, чтобы бороться, соревноваться. Как говорится, кто не может или не хочет, пожалуйста, как я говорю своим детям говорю: дома на диване хорошо.

«Мы уже дружим, знаем друг друга». Как Кузбасс принимает белорусов на играх «Дети Азии»?-10

Не в укор Минску отметим, что главной кузницей кадров для шорт-треков в нашей стране является Жодино. Один из главных плюсов форума в Кузбассе – его мультинациональность. Полезно соревноваться не только против своих. Но и посмотреть на зарубежные школы.

«Мы уже дружим, знаем друг друга». Как Кузбасс принимает белорусов на играх «Дети Азии»?-13

Александр Паршуков, тренер команды Сибирского федерального округа по шорт-треку:
Интересно посмотреть на представителей иностранных делегаций, потому что мы своих-то знаем. Кто и как бежит, какие они.

Немаловажным аспектом соревнований является и общение. На подобных стартах ребята могут найти себе друзей, которые пройдут с ними через всю жизнь.

«Мы уже дружим, знаем друг друга». Как Кузбасс принимает белорусов на играх «Дети Азии»?-16

Николай Федорченко, тренер команды Казахстана по шорт-треку:
Спорт, как вы знаете, сближает, поэтому всю жизнь мы уже дружим, знаем друг друга, переписываемся. И очень приятно встретиться, особенно на международном старте. То есть одно дело, когда ты в своей стране бегаешь и другое – когда ты приезжаешь на международный старт, где представлены очень много стран.

Вступать в борьбу нашим парням и девочкам предстоит уже через считанные часы. Но последние приготовления завершены, а ребята готовы к гонкам за медалями.

«Мы уже дружим, знаем друг друга». Как Кузбасс принимает белорусов на играх «Дети Азии»?-19

Лед здесь очень хороший, он очень хорошо катит, довольно быстрый.

«Мы уже дружим, знаем друг друга». Как Кузбасс принимает белорусов на играх «Дети Азии»?-22

В целом все хорошо, к стартам я готов.

«Мы уже дружим, знаем друг друга». Как Кузбасс принимает белорусов на играх «Дети Азии»?-25

Настрой боевой, я готов к победе.

«Мы уже дружим, знаем друг друга». Как Кузбасс принимает белорусов на играх «Дети Азии»?-28

Я готова бежать, выложиться на 100 %, чтобы все было хорошо, хорошо проехать.

Помимо этого, в понедельник, 27 февраля, в борьбу за места на пьедесталах вступят и другие наши спортсмены. А мы с места событий будем продолжать следить за их успехами.

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# Спортивные соревнования # Вячеслав Сергеев # Артем Шукалович # Фотофакт

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