О титулах, возможностях и белорусском футболе. Поговорили с Алексеем Багой после завоевания Суперкубка

Новости Беларуси. Белорусский Суперкубок вновь у солигорского «Шахтера», сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Алексей Бага, невзирая на усталость, семейные обязанности и законный выходной, пришел лично в «Спорттаймер».

Алексей Бага, главный тренер ФК «Шахтер»:

Юрия Иосифовича я знаю сто лет. В свое время, как говорится, это поколение. На Европу попал в первый раз в жизни, с БАТЭ все повыигрывал. А начинали с Капским. Юлия Силипицкая, СТВ:

Пунтус и Капский вместе начинали? «Такими людьми разбрасываться нельзя» Алексей Бага:

Да, это же они начинали все. Ходили истории по Борисову, что чуть ли не на столбах расклеивали объявления: кто хочет в футбол играть? То есть начинали… Мылись на колонке. А потом дошли до Милана и до всего. И он тоже, в принципе, такая веха в белорусском футболе. Юлия Силипицкая:

Такие люди с багажом востребованы? Ведь время летит. Алексей Бага:

Генеральный директор, директор клуба, чтобы пойти, свое имя использовать к спонсорам, еще что-то. Я уверен, что да. Такими людьми разбрасываться нельзя. Пытались закончить, чтобы футболисты поколение там Андреа Пирло – эти все. Они учились в этой академии своей на категорию, они все востребованы. У них выбор огромный. Кто то в «Монсе» работает, кто-то… Юлия Силипицкая:

И никто в паспорт не смотрит. Алексей Бага:

Да. Там выбор. У нас что? Мы одного, второго выкинули – дальше что? О команде соперника в финале: мне нравятся такие. Корпят у себя там, что-то ковыряют Юлия Силипицкая:

Ты чувствуешь себя титулованной особой? Алексей Бага:

Прикольно, конечно.

Юлия Силипицкая:

Мне так никто не отвечал. «Прикольно иметь титул». Алексей Бага:

Не, ну а что. Готовились серьезно ребята. И неделю, и вообще… За пару недель уже до. Юлия Силипицкая:

То есть у тебя было с чем работать, не так, как у Кондратьева? Алексей Бага:

Ну, у него тоже есть клубная работа и сборная. Две большие разницы. К нему на три дня не приезжают с разных концов. Юлия Силипицкая:

По вчерашнему матчу, если посмотреть, расклад мог бы быть не в твою пользу? Алексей Бага:

Конечно. Сейчас нет такого запаса прочности ни у кого в Беларуси. Чтобы интрига, как раньше. Борисов взять – Милунович, Родионов, Нехайчик. Мы уважительно ко всем относились. Но уже даже в раздевалке чувствовалось, что уже, образно говоря, где-то 1:0 ведешь подспудно. Сейчас все уравнялось. И в финансах, и в возможностях. И тренировались даже в одних условиях. Поэтому, конечно. Юлия Силипицкая:

Гомельчане реально сильные? Алексей Бага:

Хорошая команда, мне очень нравится, честно. Я с Володькой дружу с Невинским. Много с ним прошел всего. Но мне нравятся такие. Без всяких этих корпят у себя там, что-то ковыряют, делают. Уехал один – берут второго. Юлия Силипицкая:

То есть после прессухи вы вдвоем ушли? Алексей Бага:

Нет, команды, я даже не знаю… Наверное, в Минске остался. Юлия Силипицкая:

Вы друзья?

Алексей Бага:

Да. У нас есть традиция собираться так вот, бывшими борисовскими. Ермакович у себя, в Минске, Вовка, Саша Федорович был до своего ухода всегда. Юлия Силипицкая:

Вы ходите в баню? Алексей Бага:

Да. Юлия Силипицкая:

А потом? Алексей Бага:

Ну, потом восстанавливаем водно-солевой баланс. Юлия Силипицкая:

Ротация зимняя состоялась уже, да? Есть какие-то положительные моменты? У молодежи сейчас шансы хорошие заявить о себе в футболе Алексей Бага:

У молодежи сейчас шансы хорошие вообще в жизни заявить о себе и в футболе. Потому что раньше легионеров было много хороших, высококачественных. Молодежи было тяжело, приходилось отдавать их в аренду, а аренду расценивают каждый по-разному. Кто-то сопли жевать начинает, обижается. Уехал из дома в другой город. Кто-то, наоборот, возвращается. Хороший пример – Бочеров играет в БАТЭ. Он год был, по-моему, в «Слуцке». И сейчас очень здорово выглядит уже в стане борисовчан. Поэтому сейчас положительный момент, что молодежь тренируешь дома, никуда не надо уезжать. В принципе, имеют неплохие условия и могут играть уже на уровне Высшей лиги. Юлия Силипицкая:

Ход игры зависит только от состава? Алексей Бага:

Ход игры от многих факторов. Вчера психология задавила для команды. Очень много, я считаю, было брака и не получалось только из-за того, что цена ошибки – это финал. Потому что психология большое дело. Опыт. Погода, опять же. Вчера посыпал снег.

Юлия Силипицкая:

Ну, посыпал. Что вам, привыкать что ли? Алексей Бага:

Не-не-не. На самом деле, в одном моменте второго тайма было как-то так совсем. Что-то я спросил у резервного даже про красный мяч, потому что некомфортно было. Юлия Силипицкая:

Кстати, с возвращением. «Сумгаит» в твоей жизни? Почему Бага ушел из азербайджанского ФК «Сумгаит»? Алексей Бага:

Опыт классный. До сих пор со всеми на связи. Юлия Силипицкая:

Что не задалось там? Алексей Бага:

Честно говоря, и там спрашивали у меня ребята-журналисты перед отъездом, и здесь. Честно, тяжело так сразу. Сейчас после меня пришел местный специалист, с ноября работает. Получается, декабрь, январь, февраль. Три-четыре месяца. Даже с сентября. Я в сентябре расстался с ними. Но они, в принципе, то же самое. Ни шатко, ни валко. Юлия Силипицкая:

Казалось бы, вроде бы и состав подбирают. Алексей Бага:

Какой-то заколдованный. Поменяли состав, местный сам тренер, он верующий, он все эти знает тонкости Рамадана, питания. Все знает. Хотя я, когда был, тоже на это все шел. Юлия Силипицкая:

То есть там действительно это важно? Алексей Бага:

Там это на первом месте вообще. Месяц не едят, не пьют.

Юлия Силипицкая:

Наши бы не ели и не пили. Я надеюсь, чемоданы на два года зачехлил? Алексей Бага:

Посмотрим. Хотелось бы. Просто школы, садики, прививки, анализы. Юлия Силипицкая:

Мальчик? Алексей Бага:

Какой мальчик. Сам же я уже не мальчик. Хорош уже, хватит издеваться. Юлия Силипицкая:

Над папой? Нормальные условия хотя бы контракта в «Шахтере» сейчас? Алексей Бага:

А сейчас условия у всех одинаковые. Есть лимит зарплат футболистов, тренеров. Юлия Силипицкая:

А если не хватит? Все-таки три дочки. Алексей Бага:

Будем искать дополнительные источники. Юлия Силипицкая:

Может быть, «Шахтер» – твое действительно место? Алексей Бага:

Посмотрим, не будем загадывать ничего. Вчера неплохо сложилось. Юлия Силипицкая:

Ну, нравится?

Алексей Бага:

Мне вообще всегда все нравится. Юлия Силипицкая:

Сейчас состоялась жеребьевка, 15 команд. Вот с точки зрения специалиста? «Надо будет что-то выдумывать» Алексей Бага:

Кто пропускает туры, кто с этим столкнется. Мы, по-моему, третий пропускаем. Я думаю, это все равно будет какой-то отпечаток накладывать в подготовке. Получается так играешь неделю, а так еще две у тебя. Надо будет что-то выдумывать. Юлия Силипицкая:

А что можно выдумать? Алексей Бага:

Наверняка все будут искать в это вот окно спарринг с кем-то сыграть. Юлия Силипицкая:

А ты для себя уже прикинул? С кем? Алексей Бага:

Нет еще. У нас сейчас две игры с Жодино, Кубок. Потом у нас мы принимаем Юрия Иосифовича [Пунтус, главный тренер ФК «Нафтан» – прим. ред.]. Юлия Силипицкая:

Я всегда задаю тебе вопрос: есть ли у вас план, главный коуч? Алексей Бага:

У нас есть план и мы его придерживались. Юлия Силипицкая:

Можно что-нибудь выдумать новое в футболе?

Алексей Бага:

Можно, конечно. Можно плавать, можно на лыжах кататься. Можно ходить в театр вместе всем. Юлия Силипицкая:

А не скажут, что это ерунда? Алексей Бага:

Вот, другой вопрос, как, для чего и кто работает. Как отнесется к этому прежде всего руководство. Юлия Силипицкая:

А эффект даст? Алексей Бага:

Думаю, даст. Но будут ли ждать этого эффекта. Сейчас же принято как? В апреле уже все плохо без работы. А потом чешут репу: ой, зачем мы это сделали. У Англии одна компания, которая занимается социальными опросами, провела исследование. Самая профессия в мире, по-моему, на втором месте по быстротечности увольнений. Уволили, условно, Моуринью – это 500 интервью, 500 съемок, все зарабатывают, все кликают. Юлия Силипицкая:

Конечно, это же ажиотаж. Бага выиграл – вот, опять. Алексей Бага:

Нет. Где я, где… О чем мы говорим. Ждут ли евротурниров в белорусских ФК? Юлия Силипицкая:

О евротурнирах поговорим?