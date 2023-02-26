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О титулах, возможностях и белорусском футболе. Поговорили с Алексеем Багой после завоевания Суперкубка

26 февраля 2023 19:26
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Новости Беларуси. Белорусский Суперкубок вновь у солигорского «Шахтера», сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Алексей Бага, невзирая на усталость, семейные обязанности и законный выходной, пришел лично в «Спорттаймер».  

О титулах, возможностях и белорусском футболе. Поговорили с Алексеем Багой после завоевания Суперкубка-1

Алексей Бага, главный тренер ФК «Шахтер»:  
Юрия Иосифовича я знаю сто лет. В свое время, как говорится, это поколение. На Европу попал в первый раз в жизни, с БАТЭ все повыигрывал. А начинали с Капским.  

Юлия Силипицкая, СТВ:  
Пунтус и Капский вместе начинали?  

«Такими людьми разбрасываться нельзя»  

Алексей Бага:  
Да, это же они начинали все. Ходили истории по Борисову, что чуть ли не на столбах расклеивали объявления: кто хочет в футбол играть? То есть начинали… Мылись на колонке. А потом дошли до Милана и до всего. И он тоже, в принципе, такая веха в белорусском футболе.  

Юлия Силипицкая:  
Такие люди с багажом востребованы? Ведь время летит.  

Алексей Бага:  
Генеральный директор, директор клуба, чтобы пойти, свое имя использовать к спонсорам, еще что-то. Я уверен, что да. Такими людьми разбрасываться нельзя. Пытались закончить, чтобы футболисты поколение там Андреа Пирло – эти все. Они учились в этой академии своей на категорию, они все востребованы. У них выбор огромный. Кто то в «Монсе» работает, кто-то…  

Юлия Силипицкая:  
И никто в паспорт не смотрит.  

Алексей Бага:  
Да. Там выбор. У нас что? Мы одного, второго выкинули – дальше что?  

О команде соперника в финале: мне нравятся такие. Корпят у себя там, что-то ковыряют  

Юлия Силипицкая:  
Ты чувствуешь себя титулованной особой?

Алексей Бага:  
Прикольно, конечно.  

О титулах, возможностях и белорусском футболе. Поговорили с Алексеем Багой после завоевания Суперкубка-3

Юлия Силипицкая:  
Мне так никто не отвечал. «Прикольно иметь титул».  

Алексей Бага:  
Не, ну а что. Готовились серьезно ребята. И неделю, и вообще… За пару недель уже до.  

Юлия Силипицкая:  
То есть у тебя было с чем работать, не так, как у Кондратьева?

Алексей Бага:  
Ну, у него тоже есть клубная работа и сборная. Две большие разницы. К нему на три дня не приезжают с разных концов.  

Юлия Силипицкая:  
По вчерашнему матчу, если посмотреть, расклад мог бы быть не в твою пользу?  

Алексей Бага:  
Конечно. Сейчас нет такого запаса прочности ни у кого в Беларуси. Чтобы интрига, как раньше. Борисов взять – Милунович, Родионов, Нехайчик. Мы уважительно ко всем относились. Но уже даже в раздевалке чувствовалось, что уже, образно говоря, где-то 1:0 ведешь подспудно. Сейчас все уравнялось. И в финансах, и в возможностях. И тренировались даже в одних условиях. Поэтому, конечно.  

Юлия Силипицкая:  
Гомельчане реально сильные?  

Алексей Бага:  
Хорошая команда, мне очень нравится, честно. Я с Володькой дружу с Невинским. Много с ним прошел всего. Но мне нравятся такие. Без всяких этих корпят у себя там, что-то ковыряют, делают. Уехал один – берут второго.  

Юлия Силипицкая:  
То есть после прессухи вы вдвоем ушли?  

Алексей Бага:  
Нет, команды, я даже не знаю… Наверное, в Минске остался.  

Юлия Силипицкая:  
Вы друзья?  

О титулах, возможностях и белорусском футболе. Поговорили с Алексеем Багой после завоевания Суперкубка-5

Алексей Бага:  
Да. У нас есть традиция собираться так вот, бывшими борисовскими. Ермакович у себя, в Минске, Вовка, Саша Федорович был до своего ухода всегда.  

Юлия Силипицкая:  
Вы ходите в баню?  

Алексей Бага: 
Да.  

Юлия Силипицкая:  
А потом?  

Алексей Бага:  
Ну, потом восстанавливаем водно-солевой баланс.  

Юлия Силипицкая:  
Ротация зимняя состоялась уже, да? Есть какие-то положительные моменты?  

У молодежи сейчас шансы хорошие заявить о себе в футболе  

Алексей Бага:  
У молодежи сейчас шансы хорошие вообще в жизни заявить о себе и в футболе. Потому что раньше легионеров было много хороших, высококачественных. Молодежи было тяжело, приходилось отдавать их в аренду, а аренду расценивают каждый по-разному. Кто-то сопли жевать начинает, обижается. Уехал из дома в другой город. Кто-то, наоборот, возвращается. Хороший пример – Бочеров играет в БАТЭ. Он год был, по-моему, в «Слуцке». И сейчас очень здорово выглядит уже в стане борисовчан. Поэтому сейчас положительный момент, что молодежь тренируешь дома, никуда не надо уезжать. В принципе, имеют неплохие условия и могут играть уже на уровне Высшей лиги.  

Юлия Силипицкая:  
Ход игры зависит только от состава?  

Алексей Бага:  
Ход игры от многих факторов. Вчера психология задавила для команды. Очень много, я считаю, было брака и не получалось только из-за того, что цена ошибки – это финал. Потому что психология большое дело. Опыт. Погода, опять же. Вчера посыпал снег.  

О титулах, возможностях и белорусском футболе. Поговорили с Алексеем Багой после завоевания Суперкубка-7

Юлия Силипицкая:  
Ну, посыпал. Что вам, привыкать что ли?   

Алексей Бага:  
Не-не-не. На самом деле, в одном моменте второго тайма было как-то так совсем. Что-то я спросил у резервного даже про красный мяч, потому что некомфортно было.  

Юлия Силипицкая:  
Кстати, с возвращением. «Сумгаит» в твоей жизни?  

Почему Бага ушел из азербайджанского ФК «Сумгаит»?  

Алексей Бага:  
Опыт классный. До сих пор со всеми на связи.  

Юлия Силипицкая:  
Что не задалось там?  

Алексей Бага:  
Честно говоря, и там спрашивали у меня ребята-журналисты перед отъездом, и здесь. Честно, тяжело так сразу. Сейчас после меня пришел местный специалист, с ноября работает. Получается, декабрь, январь, февраль. Три-четыре месяца. Даже с сентября. Я в сентябре расстался с ними. Но они, в принципе, то же самое. Ни шатко, ни валко.  

Юлия Силипицкая:  
Казалось бы, вроде бы и состав подбирают.  

Алексей Бага:  
Какой-то заколдованный. Поменяли состав, местный сам тренер, он верующий, он все эти знает тонкости Рамадана, питания. Все знает. Хотя я, когда был, тоже на это все шел.  

Юлия Силипицкая:  
То есть там действительно это важно?  

Алексей Бага:  
Там это на первом месте вообще. Месяц не едят, не пьют.  

О титулах, возможностях и белорусском футболе. Поговорили с Алексеем Багой после завоевания Суперкубка-9

Юлия Силипицкая:  
Наши бы не ели и не пили. Я надеюсь, чемоданы на два года зачехлил?  

Алексей Бага:  
Посмотрим. Хотелось бы. Просто школы, садики, прививки, анализы.  

Юлия Силипицкая:  
Мальчик?  

Алексей Бага:  
Какой мальчик. Сам же я уже не мальчик. Хорош уже, хватит издеваться.  

Юлия Силипицкая:  
Над папой? Нормальные условия хотя бы контракта в «Шахтере» сейчас?  

Алексей Бага:  
А сейчас условия у всех одинаковые. Есть лимит зарплат футболистов, тренеров.  

Юлия Силипицкая:  
А если не хватит? Все-таки три дочки.  

Алексей Бага:  
Будем искать дополнительные источники.  

Юлия Силипицкая:  
Может быть, «Шахтер» – твое действительно место?  

Алексей Бага:  
Посмотрим, не будем загадывать ничего. Вчера неплохо сложилось.   

Юлия Силипицкая: 
Ну, нравится?  

О титулах, возможностях и белорусском футболе. Поговорили с Алексеем Багой после завоевания Суперкубка-11

Алексей Бага:  
Мне вообще всегда все нравится.  

Юлия Силипицкая:  
Сейчас состоялась жеребьевка, 15 команд. Вот с точки зрения специалиста?  

«Надо будет что-то выдумывать»  

Алексей Бага:  
Кто пропускает туры, кто с этим столкнется. Мы, по-моему, третий пропускаем. Я думаю, это все равно будет какой-то отпечаток накладывать в подготовке. Получается так играешь неделю, а так еще две у тебя. Надо будет что-то выдумывать.  

Юлия Силипицкая:  
А что можно выдумать?  

Алексей Бага:   
Наверняка все будут искать в это вот окно спарринг с кем-то сыграть.  

Юлия Силипицкая:  
А ты для себя уже прикинул? С кем?  

Алексей Бага:  
Нет еще. У нас сейчас две игры с Жодино, Кубок. Потом у нас мы принимаем Юрия Иосифовича [Пунтус, главный тренер ФК «Нафтан» – прим. ред.].  

Юлия Силипицкая:  
Я всегда задаю тебе вопрос: есть ли у вас план, главный коуч?  

Алексей Бага:  
У нас есть план и мы его придерживались.  

Юлия Силипицкая:  
Можно что-нибудь выдумать новое в футболе?  

О титулах, возможностях и белорусском футболе. Поговорили с Алексеем Багой после завоевания Суперкубка-13

Алексей Бага:  
Можно, конечно. Можно плавать, можно на лыжах кататься. Можно ходить в театр вместе всем.  

Юлия Силипицкая:  
А не скажут, что это ерунда?  

Алексей Бага:  
Вот, другой вопрос, как, для чего и кто работает. Как отнесется к этому прежде всего руководство.  

Юлия Силипицкая:  
А эффект даст?  

Алексей Бага:  
Думаю, даст. Но будут ли ждать этого эффекта. Сейчас же принято как? В апреле уже все плохо без работы. А потом чешут репу: ой, зачем мы это сделали. У Англии одна компания, которая занимается социальными опросами, провела исследование. Самая профессия в мире, по-моему, на втором месте по быстротечности увольнений. Уволили, условно, Моуринью – это 500 интервью, 500 съемок, все зарабатывают, все кликают.  

Юлия Силипицкая:  
Конечно, это же ажиотаж. Бага выиграл – вот, опять.  

Алексей Бага:  
Нет. Где я, где… О чем мы говорим.  

Ждут ли евротурниров в белорусских ФК?  

Юлия Силипицкая:  
О евротурнирах поговорим?  

О титулах, возможностях и белорусском футболе. Поговорили с Алексеем Багой после завоевания Суперкубка-15

Алексей Бага:  
Будем ждать. Кто попадется. Будем ждать жеребьевки, будем ждать, по-моему, трансферное окно, если может кем-то усилимся. Может, кто-то доедет к нам, приедет. Сейчас с этим не очень просто. Тем не менее ждем жеребьевки и будем готовиться. Это я даже не про Солигорск говорю, про другие команды. Я уверен, что у всех шансы есть. И много примеров сейчас. В Европе, кто маленькие страны, маленькие по составу, по бюджету идут куда-то дальше, проходят. 

Смог бы Бага стать тренером национальной команды Беларуси по футболу?  

Юлия Силипицкая:  
Наверное, последний вопрос. Опять я его повторю, и мне очень интересно, как ты ответишь. Если бы, чисто гипотетически, сказали: Алексей, вы себя недооцениваете. Вы действительно суперкоуч. Национальная команда – возьметесь за нее? Вы бы чувствовали свои силы?  

Алексей Бага: 
Специфика разная совершенно. Абсолютно.

Юлия Силипицкая:  
Мне просто интересно, насколько дрогнет рука мэтра.

Алексей Бага:  
Да нет. Во-первых, вопрос не в том, что это как-то страшно, ответственно или дрогнет. Тут вопрос ответственности перед сегодняшними работодателями моими. Перед Солигорском, перед ребятами. Поэтому, я думаю, как говорится, много других кандидатур, специалистов, на кого можно доверить главную команду страны.

Юлия Силипицкая:  
Не удалось мне вывести вас на корону. Я понимаю, что вы у нас не коронованный, но коронованная личность.

Алексей Бага:  
Нет, это такое дело. Если так уже родина скажет: надо, – то, конечно. Интересно, ответственно. Соперники, Европа, стадионы. Но есть много но. Виктор Михайлович все время на это отвечает, что сборная и клуб… Сборная – два раза в три месяца работаешь или один раз, а все остальное время кабинетная работа, какая-то статистика, что-та еще. Немножко не то. Можно потухнуть. А тут каждый день ты видишься с людьми, с массажистами, с поварами. На базе какой-то тусняк. Водитель автобуса расскажет что-то, куда-то едешь. Заезды, переезды. Мне кажется, это сейчас, на сегодня, так повеселее.

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