О титулах, возможностях и белорусском футболе. Поговорили с Алексеем Багой после завоевания Суперкубка

Новости Беларуси. Белорусский Суперкубок вновь у солигорского «Шахтера», сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Алексей Бага, невзирая на усталость, семейные обязанности и законный выходной, пришел лично в «Спорттаймер».
Новости Беларуси. Белорусский Суперкубок вновь у солигорского «Шахтера», сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Алексей Бага, невзирая на усталость, семейные обязанности и законный выходной, пришел лично в «Спорттаймер».
Алексей Бага, главный тренер ФК «Шахтер»:
Юрия Иосифовича я знаю сто лет. В свое время, как говорится, это поколение. На Европу попал в первый раз в жизни, с БАТЭ все повыигрывал. А начинали с Капским.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Пунтус и Капский вместе начинали?
Алексей Бага:
Да, это же они начинали все. Ходили истории по Борисову, что чуть ли не на столбах расклеивали объявления: кто хочет в футбол играть? То есть начинали… Мылись на колонке. А потом дошли до Милана и до всего. И он тоже, в принципе, такая веха в белорусском футболе.
Юлия Силипицкая:
Такие люди с багажом востребованы? Ведь время летит.
Алексей Бага:
Генеральный директор, директор клуба, чтобы пойти, свое имя использовать к спонсорам, еще что-то. Я уверен, что да. Такими людьми разбрасываться нельзя. Пытались закончить, чтобы футболисты поколение там Андреа Пирло – эти все. Они учились в этой академии своей на категорию, они все востребованы. У них выбор огромный. Кто то в «Монсе» работает, кто-то…
Юлия Силипицкая:
И никто в паспорт не смотрит.
Алексей Бага:
Да. Там выбор. У нас что? Мы одного, второго выкинули – дальше что?
Юлия Силипицкая:
Ты чувствуешь себя титулованной особой?
Алексей Бага:
Прикольно, конечно.
Юлия Силипицкая:
Мне так никто не отвечал. «Прикольно иметь титул».
Алексей Бага:
Не, ну а что. Готовились серьезно ребята. И неделю, и вообще… За пару недель уже до.
Юлия Силипицкая:
То есть у тебя было с чем работать, не так, как у Кондратьева?
Алексей Бага:
Ну, у него тоже есть клубная работа и сборная. Две большие разницы. К нему на три дня не приезжают с разных концов.
Юлия Силипицкая:
По вчерашнему матчу, если посмотреть, расклад мог бы быть не в твою пользу?
Алексей Бага:
Конечно. Сейчас нет такого запаса прочности ни у кого в Беларуси. Чтобы интрига, как раньше. Борисов взять – Милунович, Родионов, Нехайчик. Мы уважительно ко всем относились. Но уже даже в раздевалке чувствовалось, что уже, образно говоря, где-то 1:0 ведешь подспудно. Сейчас все уравнялось. И в финансах, и в возможностях. И тренировались даже в одних условиях. Поэтому, конечно.
Юлия Силипицкая:
Гомельчане реально сильные?
Алексей Бага:
Хорошая команда, мне очень нравится, честно. Я с Володькой дружу с Невинским. Много с ним прошел всего. Но мне нравятся такие. Без всяких этих корпят у себя там, что-то ковыряют, делают. Уехал один – берут второго.
Юлия Силипицкая:
То есть после прессухи вы вдвоем ушли?
Алексей Бага:
Нет, команды, я даже не знаю… Наверное, в Минске остался.
Юлия Силипицкая:
Вы друзья?
Алексей Бага:
Да. У нас есть традиция собираться так вот, бывшими борисовскими. Ермакович у себя, в Минске, Вовка, Саша Федорович был до своего ухода всегда.
Юлия Силипицкая:
Вы ходите в баню?
Алексей Бага:
Да.
Юлия Силипицкая:
А потом?
Алексей Бага:
Ну, потом восстанавливаем водно-солевой баланс.
Юлия Силипицкая:
Ротация зимняя состоялась уже, да? Есть какие-то положительные моменты?
Алексей Бага:
У молодежи сейчас шансы хорошие вообще в жизни заявить о себе и в футболе. Потому что раньше легионеров было много хороших, высококачественных. Молодежи было тяжело, приходилось отдавать их в аренду, а аренду расценивают каждый по-разному. Кто-то сопли жевать начинает, обижается. Уехал из дома в другой город. Кто-то, наоборот, возвращается. Хороший пример – Бочеров играет в БАТЭ. Он год был, по-моему, в «Слуцке». И сейчас очень здорово выглядит уже в стане борисовчан. Поэтому сейчас положительный момент, что молодежь тренируешь дома, никуда не надо уезжать. В принципе, имеют неплохие условия и могут играть уже на уровне Высшей лиги.
Юлия Силипицкая:
Ход игры зависит только от состава?
Алексей Бага:
Ход игры от многих факторов. Вчера психология задавила для команды. Очень много, я считаю, было брака и не получалось только из-за того, что цена ошибки – это финал. Потому что психология большое дело. Опыт. Погода, опять же. Вчера посыпал снег.
Юлия Силипицкая:
Ну, посыпал. Что вам, привыкать что ли?
Алексей Бага:
Не-не-не. На самом деле, в одном моменте второго тайма было как-то так совсем. Что-то я спросил у резервного даже про красный мяч, потому что некомфортно было.
Юлия Силипицкая:
Кстати, с возвращением. «Сумгаит» в твоей жизни?
Алексей Бага:
Опыт классный. До сих пор со всеми на связи.
Юлия Силипицкая:
Что не задалось там?
Алексей Бага:
Честно говоря, и там спрашивали у меня ребята-журналисты перед отъездом, и здесь. Честно, тяжело так сразу. Сейчас после меня пришел местный специалист, с ноября работает. Получается, декабрь, январь, февраль. Три-четыре месяца. Даже с сентября. Я в сентябре расстался с ними. Но они, в принципе, то же самое. Ни шатко, ни валко.
Юлия Силипицкая:
Казалось бы, вроде бы и состав подбирают.
Алексей Бага:
Какой-то заколдованный. Поменяли состав, местный сам тренер, он верующий, он все эти знает тонкости Рамадана, питания. Все знает. Хотя я, когда был, тоже на это все шел.
Юлия Силипицкая:
То есть там действительно это важно?
Алексей Бага:
Там это на первом месте вообще. Месяц не едят, не пьют.
Юлия Силипицкая:
Наши бы не ели и не пили. Я надеюсь, чемоданы на два года зачехлил?
Алексей Бага:
Посмотрим. Хотелось бы. Просто школы, садики, прививки, анализы.
Юлия Силипицкая:
Мальчик?
Алексей Бага:
Какой мальчик. Сам же я уже не мальчик. Хорош уже, хватит издеваться.
Юлия Силипицкая:
Над папой? Нормальные условия хотя бы контракта в «Шахтере» сейчас?
Алексей Бага:
А сейчас условия у всех одинаковые. Есть лимит зарплат футболистов, тренеров.
Юлия Силипицкая:
А если не хватит? Все-таки три дочки.
Алексей Бага:
Будем искать дополнительные источники.
Юлия Силипицкая:
Может быть, «Шахтер» – твое действительно место?
Алексей Бага:
Посмотрим, не будем загадывать ничего. Вчера неплохо сложилось.
Юлия Силипицкая:
Ну, нравится?
Алексей Бага:
Мне вообще всегда все нравится.
Юлия Силипицкая:
Сейчас состоялась жеребьевка, 15 команд. Вот с точки зрения специалиста?
Алексей Бага:
Кто пропускает туры, кто с этим столкнется. Мы, по-моему, третий пропускаем. Я думаю, это все равно будет какой-то отпечаток накладывать в подготовке. Получается так играешь неделю, а так еще две у тебя. Надо будет что-то выдумывать.
Юлия Силипицкая:
А что можно выдумать?
Алексей Бага:
Наверняка все будут искать в это вот окно спарринг с кем-то сыграть.
Юлия Силипицкая:
А ты для себя уже прикинул? С кем?
Алексей Бага:
Нет еще. У нас сейчас две игры с Жодино, Кубок. Потом у нас мы принимаем Юрия Иосифовича [Пунтус, главный тренер ФК «Нафтан» – прим. ред.].
Юлия Силипицкая:
Я всегда задаю тебе вопрос: есть ли у вас план, главный коуч?
Алексей Бага:
У нас есть план и мы его придерживались.
Юлия Силипицкая:
Можно что-нибудь выдумать новое в футболе?
Алексей Бага:
Можно, конечно. Можно плавать, можно на лыжах кататься. Можно ходить в театр вместе всем.
Юлия Силипицкая:
А не скажут, что это ерунда?
Алексей Бага:
Вот, другой вопрос, как, для чего и кто работает. Как отнесется к этому прежде всего руководство.
Юлия Силипицкая:
А эффект даст?
Алексей Бага:
Думаю, даст. Но будут ли ждать этого эффекта. Сейчас же принято как? В апреле уже все плохо без работы. А потом чешут репу: ой, зачем мы это сделали. У Англии одна компания, которая занимается социальными опросами, провела исследование. Самая профессия в мире, по-моему, на втором месте по быстротечности увольнений. Уволили, условно, Моуринью – это 500 интервью, 500 съемок, все зарабатывают, все кликают.
Юлия Силипицкая:
Конечно, это же ажиотаж. Бага выиграл – вот, опять.
Алексей Бага:
Нет. Где я, где… О чем мы говорим.
Юлия Силипицкая:
О евротурнирах поговорим?
Алексей Бага:
Будем ждать. Кто попадется. Будем ждать жеребьевки, будем ждать, по-моему, трансферное окно, если может кем-то усилимся. Может, кто-то доедет к нам, приедет. Сейчас с этим не очень просто. Тем не менее ждем жеребьевки и будем готовиться. Это я даже не про Солигорск говорю, про другие команды. Я уверен, что у всех шансы есть. И много примеров сейчас. В Европе, кто маленькие страны, маленькие по составу, по бюджету идут куда-то дальше, проходят.
Юлия Силипицкая:
Наверное, последний вопрос. Опять я его повторю, и мне очень интересно, как ты ответишь. Если бы, чисто гипотетически, сказали: Алексей, вы себя недооцениваете. Вы действительно суперкоуч. Национальная команда – возьметесь за нее? Вы бы чувствовали свои силы?
Алексей Бага:
Специфика разная совершенно. Абсолютно.
Юлия Силипицкая:
Мне просто интересно, насколько дрогнет рука мэтра.
Алексей Бага:
Да нет. Во-первых, вопрос не в том, что это как-то страшно, ответственно или дрогнет. Тут вопрос ответственности перед сегодняшними работодателями моими. Перед Солигорском, перед ребятами. Поэтому, я думаю, как говорится, много других кандидатур, специалистов, на кого можно доверить главную команду страны.
Юлия Силипицкая:
Не удалось мне вывести вас на корону. Я понимаю, что вы у нас не коронованный, но коронованная личность.
Алексей Бага:
Нет, это такое дело. Если так уже родина скажет: надо, – то, конечно. Интересно, ответственно. Соперники, Европа, стадионы. Но есть много но. Виктор Михайлович все время на это отвечает, что сборная и клуб… Сборная – два раза в три месяца работаешь или один раз, а все остальное время кабинетная работа, какая-то статистика, что-та еще. Немножко не то. Можно потухнуть. А тут каждый день ты видишься с людьми, с массажистами, с поварами. На базе какой-то тусняк. Водитель автобуса расскажет что-то, куда-то едешь. Заезды, переезды. Мне кажется, это сейчас, на сегодня, так повеселее.
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