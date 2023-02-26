Красивая игра и честная победа. Подводим итоги борьбы за Суперкубок между «Шахтёром» и «Гомелем»

Новости Беларуси. Игры миллионов. Белорусский Суперкубок вновь у солигорского «Шахтера», сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. На золотом матче побывала Светлана Андралович. Замерзла, но впечатлилась.

Традиционно в матче за Суперкубок сошлись чемпион Беларуси и обладатель Кубка страны. В 2023 году это «Шахтер» и «Гомель» соответственно. И еще на предматчевой пресс-конференции по настроению и игроков, и тренеров было понятно: каждая из дружин настроена на красивую и победную игру.

Владимир Невинский, главный тренер ФК «Гомель»:

Ждем с нетерпением, ждем, что результат будет в нашу пользу, будет положительный для нас.

Алексей Бага, главный тренер ФК «Шахтер»:

Все-таки игра за титул, поэтому прекрасное настроение. Я думаю, что разделяют футболисты такое же настроение и ожидание.

Но борьба велась не только между коллективами, но и с погодой. Снегопад добавил остроты противостоянию. Организаторы, безусловно, были готовы к таким погодным капризам. Стадион «Динамо-Юни» справился! Снег шел не переставая. Иногда казалось, что и видимость снижалась до минимальной отметки. Но искусственное покрытие с современным подогревом выстояло и добавило скорости игре.

Конечно, и болельщики, и игроки уже успели соскучиться по футболу, поэтому трибуны не пустовали, а на поле сразу же началась борьба за инициативу. Гомельчане на старте противостояния выглядели активнее и даже успели создать опасный момент у ворот соперника, что и взбодрило «горняков» – прессинг усилился, стало больше опасных моментов. И на 34-й минуте зрители увидели гол. Воспользовавшись ошибкой соперника, Плакка поразил ворота «Гомеля».

Гомельчане руки не опустили и пытались отыграться. Но все-таки класс соперника и сильная скамейка не позволили забрать инициативу. Правда и забитых голов зрители больше не увидели. Хоть и с минимальным преимуществом, но победа солигорской дружины – 1:0. Таким образом, «Шахтер» стал двукратным обладателем Суперкубка.

Для «Шахтера» это второй Суперкубок в истории, первый они выиграли в 2021 году. Старт сезона получился зрелищным и ярким. А впереди – очередные вызовы. Уже в следующий уикенд состоятся четвертьфинальные встречи розыгрыша Кубка Беларуси. И «горняки» с хорошим настроением идут к новым победам.

Денис Гружевский, игрок ФК «Шахтер»:

Эмоции переполняют, Кубок выиграть – это немаловажно. И как показали, что в сезон мы нормально влились.

Валон Ахмеди, игрок ФК «Шахтер»:

Я думаю, что для каждого игрока это очень важно. Вот, выиграли, счастливы. Спасибо болельщикам, которые пришли на стадион.

Никита Капленко, игрок ФК «Шахтер»:

Для многих первый такой трофей. Мы работали усердно, стремились к этому. Начало сезона хорошее, я считаю, поэтому будем двигаться дальше. И ставить как можно выше цель.

Как и в любой игре, победитель только один. Но поражение – это тоже стимул: найти слабые стороны, провести работу над ошибками и стать сильнее.

Владимир Невинский:

Достойно проиграть – это не то, к чему мы сегодня шли, стремились и готовились. Ребят я поблагодарил за игру, за желание, за самоотдачу. Принять участие – это уже большая победа, потому что сложно как завоевать Кубок, так и выиграть чемпионат. Поэтому это долгая дорога, большой труд. Есть недочеты, которые приводят к ошибкам, к таким поражениям. Поэтому мы будем над этим работать и готовиться к началу чемпионата.

Трофей нашел своего обладателя. Впереди очередной сезон, который откроет новые имена, подарит зрелищную борьбу и вновь обратит на себя внимание болельщиков. Ведь несмотря на погоду и не всегда победные результаты, любители футбола готовы быть со своей командой.

Николай, болельщик:

Очень хороший матч был, но просто один гол. Наверное, помешала погода, в первую очередь. Я запомнил это надолго. Удачи всем футболистам.