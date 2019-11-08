Прямой эфир

ЦСКА под руководством белоруса Виктора Гончаренко получил первое очко в Лиге Европы

08 ноября 2019 19:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Есть первое очко в Лиге Европы. Московский ЦСКА под руководством белорусского наставника Виктора Гончаренко 7 ноября провел матч группового этапа второго по значимости европейского клубного турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЦСКА под руководством белоруса Виктора Гончаренко получил первое очко в Лиге Европы-1

ЦСКА гостил в Будапеште у «Ференцвароша» и сыграл вничью 0:0. Это первое очко «армейцев» на групповом этапе – ранее в трех матчах команда Виктора Гончаренко потерпела три поражения. Белорусский форвард «Ференцвароша» Николай Сигневич в этой игре участия не принимал.

ЦСКА под руководством белоруса Виктора Гончаренко получил первое очко в Лиге Европы-4

Также накануне «Астана» крупно проиграла «Азалкамару» – 0:5. Белорус Иван Маевский провел весь матч, а Александр Мартынович в составе «Краснодара» поучаствовал в победе над «Трабзонспором» 3:1.

ЦСКА под руководством белоруса Виктора Гончаренко получил первое очко в Лиге Европы-7

# Футбол # Виктор Гончаренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккейная белорусская «молодёжка» обыграла латвийскую сборную в Бобруйске
08 ноября 2019 19:28

Хоккейная белорусская «молодёжка» обыграла латвийскую сборную в Бобруйске

Белорусы уступили словенцам на «Турнире четырёх наций» в Лиепае
08 ноября 2019 19:22

Белорусы уступили словенцам на «Турнире четырёх наций» в Лиепае

Нападающий белорусской U-17: полезть на ворота на «Кубке Президентского спортивного клуба», побросать, и мы выиграем
08 ноября 2019 19:20

Нападающий белорусской U-17: полезть на ворота на «Кубке Президентского спортивного клуба», побросать, и мы выиграем