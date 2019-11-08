ЦСКА под руководством белоруса Виктора Гончаренко получил первое очко в Лиге Европы

Новости мира. Есть первое очко в Лиге Европы. Московский ЦСКА под руководством белорусского наставника Виктора Гончаренко 7 ноября провел матч группового этапа второго по значимости европейского клубного турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЦСКА гостил в Будапеште у «Ференцвароша» и сыграл вничью 0:0. Это первое очко «армейцев» на групповом этапе – ранее в трех матчах команда Виктора Гончаренко потерпела три поражения. Белорусский форвард «Ференцвароша» Николай Сигневич в этой игре участия не принимал.