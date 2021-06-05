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Хоккей. Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира

05 июня 2021 18:18
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В Латвии близится к завершению чемпионат мира по хоккею. Несколько часов назад определился первый финалист турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Им стала команда Канады, которая в полуфинале оказалась сильнее сборной США.

Первый период завершился со счетом 1:1. Дальше дело в свои руки взял форвард канадцев Эндрю Маджапане, оформивший дубль. В начале финальной трети звездно-полосатые сократили разрыв до минимума, но перевести игру в овертайм не смогли, вместо этого получив гол в пустые ворота. Итоговый счет – 4:2.

Хоккей. Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира-1

Соперник сборной Канады по финалу определится в матче команд Финляндии и Германии. Поединок за звание чемпиона мира состоится в воскресенье, 6 июня, в 20:15.

# Чемпионат мира по хоккею # Эндрю Маджапане # Фотофакт

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