Хоккей. Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира

В Латвии близится к завершению чемпионат мира по хоккею. Несколько часов назад определился первый финалист турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Им стала команда Канады, которая в полуфинале оказалась сильнее сборной США.

Первый период завершился со счетом 1:1. Дальше дело в свои руки взял форвард канадцев Эндрю Маджапане, оформивший дубль. В начале финальной трети звездно-полосатые сократили разрыв до минимума, но перевести игру в овертайм не смогли, вместо этого получив гол в пустые ворота. Итоговый счет – 4:2.