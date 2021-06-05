«Для меня это была личная победа». Как команда СТВ выступила на спартакиаде СМИ?

Новости Беларуси. 5 июня в спорткомплексе «Стайки» представители средств массовой информации выясняют, кто из них больше дружит со спортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 5 июня в спорткомплексе «Стайки» представители средств массовой информации выясняют, кто из них больше дружит со спортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министр информации о спартакиаде СМИ: тяжело предсказать, кто будет победитель
Ежегодная спартакиада под эгидой Министерства информации на этот раз собрала 18 команд из всех регионов страны. Это рекордное количество коллективов за все время проведения турнира. Телеканал СТВ традиционно среди участников. Наша команда – это 11 сотрудников, которые выступают в 9 дисциплинах. Концентрация и выносливость – эти качества помогают не только в спорте, но и в журналистике, говорят участники.
«Часть тимбилдинга, которая объединяет». Генеральный директор СТВ о спартакиаде СМИ
Лучших на спартакиаде определят в семи видах спорта. Самые популярные – мини-футбол, волейбол, настольный теннис. У нашего телеканала уже есть первые медали.
Заведующий отделом спортивного вещания СТВ Сергей Тулупов стал серебряным призером в настольном теннисе, а в беге на 500 метров лучшей стала корреспондент и ведущая спортивных новостей Наталья Федорцова. Полкилометра она преодолела за 1 минуту 48 секунд.
Наталья Федорцова, корреспондент СТВ:
Немножко тяжеловато, потому что на дорожку я не выходила уже, слава богу, года четыре. Максимум, что я бегала – это за автобусами, чтобы успеть на работу. А так для меня это была личная победа. Понять, что я еще могу. Что я могу не только писать о спорте, но еще и сама что-то из себя представлять на дорожке, в секторе.
Спартакиада проходит два дня.