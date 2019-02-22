XXIII открытый чемпионат Беларуси по самбо: рассказываем итоги первого дня

Новости Беларуси. 23-й открытый чемпионат Беларуси по самбо на призы Президента нашей страны является тестовым перед II Европейскими играми, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ровно через четыре месяца лучшие самбисты континента разыграют награды минского мультифорума. Ну а пока определились победители первого дня февральского турнира. Приятно, что в списках значатся и белорусы.