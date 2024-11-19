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ЧБ по хоккею. «Металлург» проиграл «Гомелю», а «Юность» обыграла «Брест»

19 ноября 2024 20:30
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Очередной игровой день экстралиги подарил 4 встречи. Причем явно выделялись две из них. «Гомель» повторно принимал «Металлург», а «Брест» – «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Рыси» в первой дуэли не оставили сопернику никаких шансов. Причем собственные владения они сохранили в неприкосновенности – 3:0. Естественно, что этот факт стал дополнительной мотивацией для чемпиона. Не сказать, что «сталевары» сразу побежали вперед. Однако моменты возникали у обеих сторон. Выжал максимум «Гомель». Он открыл счет за 2 секунды до перерыва, реализовав лишнего. В параллельной встрече было значительно увлекательнее. За 20 минут «Юность» сумела трижды наказать «Брест». Дублем отметился Александр Китаров.

 

ЧБ по хоккею. «Металлург» проиграл «Гомелю», а «Юность» обыграла «Брест»-1

Полная цифровая картина тура выглядит следующим образом. Экстралига продолжится в среду. На повестке дня три дуэли.

# Хоккей # Хоккей Беларуси

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