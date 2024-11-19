ЧБ по хоккею. «Металлург» проиграл «Гомелю», а «Юность» обыграла «Брест»

Очередной игровой день экстралиги подарил 4 встречи. Причем явно выделялись две из них. «Гомель» повторно принимал «Металлург», а «Брест» – «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Рыси» в первой дуэли не оставили сопернику никаких шансов. Причем собственные владения они сохранили в неприкосновенности – 3:0. Естественно, что этот факт стал дополнительной мотивацией для чемпиона. Не сказать, что «сталевары» сразу побежали вперед. Однако моменты возникали у обеих сторон. Выжал максимум «Гомель». Он открыл счет за 2 секунды до перерыва, реализовав лишнего. В параллельной встрече было значительно увлекательнее. За 20 минут «Юность» сумела трижды наказать «Брест». Дублем отметился Александр Китаров.