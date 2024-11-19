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«Минчанка-2» обыграла «Локомотив» в молодёжной волейбольной лиге России

19 ноября 2024 20:00
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Третий матч и третий успех. «Минчанка-2» продолжает оставаться вне конкуренции во втором туре молодежной волейбольной лиги России. День перерыва не остудил пыл молодых белорусок. В трех партиях был обыгран «Локомотив» из Калининградской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Минчанка-2» обыграла «Локомотив» в молодёжной волейбольной лиге России-1

Справедливости ради, в каждом из отрезков наблюдалось равное соперничество. Более стабильно действовали столичные девушки. Это и помогло в итоге забрать максимум очков. Однако нередко игра напоминала качели, что в битве с более мастеровитыми конкурентками может сыграть злую шутку. Тем не менее победа – 25:22, 25:21 и 25:20. 

20 ноября сразимся с молодежным составом «Ленинградки», которую, к слову, уже побеждали.

# Волейбол

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