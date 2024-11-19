«Минчанка-2» обыграла «Локомотив» в молодёжной волейбольной лиге России

Третий матч и третий успех. «Минчанка-2» продолжает оставаться вне конкуренции во втором туре молодежной волейбольной лиги России. День перерыва не остудил пыл молодых белорусок. В трех партиях был обыгран «Локомотив» из Калининградской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Справедливости ради, в каждом из отрезков наблюдалось равное соперничество. Более стабильно действовали столичные девушки. Это и помогло в итоге забрать максимум очков. Однако нередко игра напоминала качели, что в битве с более мастеровитыми конкурентками может сыграть злую шутку. Тем не менее победа – 25:22, 25:21 и 25:20.

20 ноября сразимся с молодежным составом «Ленинградки», которую, к слову, уже побеждали.