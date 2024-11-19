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Юниорская сборная Беларуси по футболу обыграла соперника в ЧЕ, но не сумела пройти дальше

19 ноября 2024 19:05
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Юниорская сборная Беларуси по футболу, составленная из исполнителей до 19 лет, победно завершила первый этап отбора на континентальное первенство. Увы, радости победа не принесла, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Юниорская сборная Беларуси по футболу обыграла соперника в ЧЕ, но не сумела пройти дальше-1

В заключительный день не все зависело от нашей парней. Задачу-минимум подопечные Виталия Павлова выполнили, взяв верх над представителями Армении – 3:1. Однако в параллельном противостоянии сербы разгромили хорватов – 3:0. В то время как нам необходима была победа шашечных. Таким образом, белорусы завершили участие в квалификации.

# Футбол

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