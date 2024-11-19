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В Минске проходит чемпионат Беларуси по шашкам-64 – первая лига

19 ноября 2024 20:06
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Более 50 интеллектуалов со всех областей страны принимают участие в первой лиге чемпионата Беларуси по шашкам-64, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске проходит чемпионат Беларуси по шашкам-64 – первая лига-2

Спортсмены соревнуются по швейцарской системе в 9 туров, каждый может проявить себя. Несмотря на то, что это первая лига, серьезную конкуренцию составляют молодые спортсмены, которые стали победителями и призерами мировых и европейских форумов в своих возрастных категориях.

Кирилл Хайнюк, старший тренер национальной команды по шашкам:
Паша Бокий из Минска, Эя Кахно, тут много таких, Атрошенко Маша, которые на первенствах мира и Европы завоевали медали. Дети уже опытные. Благодаря таким соревнованиям они могут играть со взрослыми. И у них появляется переход, то есть они уже начинают хорошо играть. Это первая лига называется, или полуфинал, как во многих видах спорта. Лучшие попадают в высшую лигу и там уже будут бороться с именитыми нашими спортсменами, такими как Михальченко Игорь, чемпион мира, Валюк Андрей, серебряный призер. У женщин Вика Николаева, Маша Таранина. Серебряные призеры мира этого года среди мужчин и женщин. 

Победителей первой лиги узнаем 24 ноября. Высшая лига чемпионата страны пройдет в январе.

# Спортивные соревнования # Кирилл Хайнюк

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