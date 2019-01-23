«Я думаю, этот чемпионат будет очень успешным»: Минск принимает сильнейших фигуристов Европы

Новости Беларуси. Около 100 сильнейших фигуристов континента из более чем 30 стран и яркое шоу, освещать которое будут несколько сотен журналистов. В эти дни наша страна вновь в эпицентре спортивных событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь принимает чемпионат Европы по фигурному катанию. С самого утра зрители стали свидетелями короткой женской программы, уже вечером состоится торжественная церемония открытия, после чего также с короткой программой выступят пары.

Для спортсменов этот чемпионат Европы – один из важных шагов на пути к Олимпийским играм-2022, которые будет принимать Пекин. А для Беларуси это еще и своеобразная репетиция перед предстоящими Европейскими играми. Иностранные гости уже по достоинству оценили и красоты белорусской столицы, и качественный лед «Минск-Арены».

Бэйли Саран, журналист (Великобритания):

Я думаю, этот чемпионат будет очень успешным. Мне кажется, все спортсмены выступят хорошо. Очень интересно посмотреть на фигуристов из России – они очень сильные.

Никогда не были на таком мероприятии. Конечно, хотим поболеть за наших. Очень приятно, что у нас в Минске такой чемпионат проходит, это очень здорово. И мы надеемся, что в будущем Европейские игры пройдут так же великолепно, как сейчас организован чемпионат Европы по фигурному катанию. В последующие дни можно будет увидеть как короткую программу в исполнении мужчин, так и произвольный танец. Завершатся состязания лидеров континентального первенства на льду «Минск-Арены» 26 января. Победители будут определены в четырех категориях: женское и мужское одиночное катание, парные спортивные и танцевальные выступления.