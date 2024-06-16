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Центральный поединок ЧЕ 16 июня – Сербия-Англия! Смотрите прямую трансляцию на СТВ в 21:15

16 июня 2024 08:30
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«Столичное телевидение» продолжает радовать всех любителей футбола. Мы следим за перипетиями Евро-2024.

Накануне уверенные победы одержали фавориты. Испанцы в дебютном противостоянии не заметили хорватов – 3:0. А полузащитник Ламин Ямаль стал самым молодым участником Евро за всю историю. Кудеснику мяча нет еще и 17 лет. Итальянцы, хоть и пропустили первыми от албанцев, в итоге взяли верх – 2:1. Швейцарцы легко прошли венгров – 3:1. Сегодня, 16 июня, в расписании значатся очередные противостояния.

Центральный поединок ЧЕ 16 июня – Сербия-Англия! Смотрите прямую трансляцию на СТВ в 21:15-1

В 21:15 на нашем телеканале центральный поединок вечера – Сербия-Англия. Первые – дебютанты континентального турнира. Вторые входят в число фаворитов и намерены улучшить достижение прошлого розыгрыша, а ведь тогда родоначальники футбола оказались в финале. К тому же английская сборная составлена из сильнейших игроков своих амплуа в мире. Но и балканцы сейчас в отличной форме и могут навязать серьезную борьбу грозному оппоненту. Команды встретятся впервые в истории. Кому удастся начать статистику личных дуэлей в свою пользу, узнаем вечером в эфире нашего телеканала.

Центральный поединок ЧЕ 16 июня – Сербия-Англия! Смотрите прямую трансляцию на СТВ в 21:15-4

А уже в 15:30 на СТВ можно будет увидеть матч сборных Польши и Нидерландов. В 18:15 в эфире телеканала РТР-Беларусь смотрите противостояние команд Словении и Дании.

Смотрите онлайн-трансляцию матчей также на сайте СТВ.

# Футбол

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