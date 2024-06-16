Центральный поединок ЧЕ 16 июня – Сербия-Англия! Смотрите прямую трансляцию на СТВ в 21:15

«Столичное телевидение» продолжает радовать всех любителей футбола. Мы следим за перипетиями Евро-2024. Накануне уверенные победы одержали фавориты. Испанцы в дебютном противостоянии не заметили хорватов – 3:0. А полузащитник Ламин Ямаль стал самым молодым участником Евро за всю историю. Кудеснику мяча нет еще и 17 лет. Итальянцы, хоть и пропустили первыми от албанцев, в итоге взяли верх – 2:1. Швейцарцы легко прошли венгров – 3:1. Сегодня, 16 июня, в расписании значатся очередные противостояния.

В 21:15 на нашем телеканале центральный поединок вечера – Сербия-Англия. Первые – дебютанты континентального турнира. Вторые входят в число фаворитов и намерены улучшить достижение прошлого розыгрыша, а ведь тогда родоначальники футбола оказались в финале. К тому же английская сборная составлена из сильнейших игроков своих амплуа в мире. Но и балканцы сейчас в отличной форме и могут навязать серьезную борьбу грозному оппоненту. Команды встретятся впервые в истории. Кому удастся начать статистику личных дуэлей в свою пользу, узнаем вечером в эфире нашего телеканала.