Прямой эфир

Футбол. Чемпионат Беларуси. Результаты матчей 12-го тура

15 июня 2024 18:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В программе 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси 15 июня запланированы три поединка, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Чемпионат Беларуси. Результаты матчей 12-го тура-1

Минские динамовцы на выезде заставили капитулировать «Слуцк». Команда Вадима Скрипченко разгромила хозяев со счетом 5:0 и поднялась на второе место в таблице. Футболисты брестского «Динамо» на своем поле выиграли у «Днепра» – 6:1. А в Гродно местный «Неман» принимает борисовский БАТЭ.

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ. Третий день принёс белорусам золото, серебро и бронзу
15 июня 2024 18:09

ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ. Третий день принёс белорусам золото, серебро и бронзу

Результаты белорусских спортсменов на Играх БРИКС: синхронное плавание, тяжёлая атлетика, ушу
15 июня 2024 17:57

Результаты белорусских спортсменов на Играх БРИКС: синхронное плавание, тяжёлая атлетика, ушу

Игры БРИКС в Казани. Спортивная гимнастика – результаты белорусов
15 июня 2024 17:56

Игры БРИКС в Казани. Спортивная гимнастика – результаты белорусов