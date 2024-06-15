Футбол. Чемпионат Беларуси. Результаты матчей 12-го тура

В программе 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси 15 июня запланированы три поединка, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Минские динамовцы на выезде заставили капитулировать «Слуцк». Команда Вадима Скрипченко разгромила хозяев со счетом 5:0 и поднялась на второе место в таблице. Футболисты брестского «Динамо» на своем поле выиграли у «Днепра» – 6:1. А в Гродно местный «Неман» принимает борисовский БАТЭ.