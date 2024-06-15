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Результаты второго игрового дня ЧЕ по футболу – победа Швейцарии и Испании

15 июня 2024 18:14
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Программу второго игрового дня футбольного чемпионата Европы открыло противостояние сборных Венгрии и Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты второго игрового дня ЧЕ по футболу – победа Швейцарии и Испании-1

Счет открыли на 13-й минуте швейцарцы – отличился Дуа. На исходе первого тайма Эбишер удвоил преимущество. На 66-й минуте форвард венгров Варга сократил отставание. А окончательный счет на 3-й добавленной минуте установил Эмболо. Швейцарцы победили – 3:1. Во втором матче дня сошлись европейские гранды – команды Испании и Хорватии. Испанцы одержали победу – 3:0. Вскоре стартовый свисток прозвучит в матче сборных Италии и Албании.

# Футбол

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