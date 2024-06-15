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ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ. Третий день принёс белорусам золото, серебро и бронзу

15 июня 2024 18:09
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Третий соревновательный день чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ принес нашей команде золото, серебро и бронзу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ. Третий день принёс белорусам золото, серебро и бронзу-1

В решающем заезде байдарок-четверок на дистанции 1000 метров победу одержал белорусский квартет. В мужской байдарке-двойке в финале на дистанции 500 метров Владислав Кравец и Дмитрий Натынчик заняли второе место и стали обладателями серебра. Ольга Климова и Ангелина Бардановская в решающем заезде каноэ-двоек на дистанции 500 метров завоевали бронзу.

# Гребля

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