ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ. Третий день принёс белорусам золото, серебро и бронзу

Третий соревновательный день чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ принес нашей команде золото, серебро и бронзу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В решающем заезде байдарок-четверок на дистанции 1000 метров победу одержал белорусский квартет. В мужской байдарке-двойке в финале на дистанции 500 метров Владислав Кравец и Дмитрий Натынчик заняли второе место и стали обладателями серебра. Ольга Климова и Ангелина Бардановская в решающем заезде каноэ-двоек на дистанции 500 метров завоевали бронзу.