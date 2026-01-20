Камила Валиева официально объявила о возвращении в спорт

Камила Валиева, российская фигуристка, официально подтвердила свое возвращение в большой спорт после дисквалификации, пишет ТАСС. Спортсменка выступит в двух крупных соревнованиях:

Чемпионате России по прыжкам (даты проведения – 31 января – 1 февраля, место – Москва);

Кубке Первого канала (даты – 20 – 22 марта, место пока не определено).



На чемпионате России Валиевой предстоит продемонстрировать исключительно прыжковую составляющую – судьи будут оценивать именно набор выполненных элементов. А вот на Кубке Первого канала фигуристка впервые за долгое время покажет одну из своих свежих программ целиком.

Фото: pinterest