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Камила Валиева официально объявила о возвращении в спорт

20 января 2026 10:32
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Камила Валиева официально объявила о возвращении в спорт-0

Камила Валиева, российская фигуристка, официально подтвердила свое возвращение в большой спорт после дисквалификации, пишет ТАСС. Спортсменка выступит в двух крупных соревнованиях:

  • Чемпионате России по прыжкам (даты проведения – 31 января – 1 февраля, место – Москва);
  • Кубке Первого канала (даты – 20 – 22 марта, место пока не определено).
     

На чемпионате России Валиевой предстоит продемонстрировать исключительно прыжковую составляющую – судьи будут оценивать именно набор выполненных элементов. А вот на Кубке Первого канала фигуристка впервые за долгое время покажет одну из своих свежих программ целиком.

Фото: pinterest

# Камила Валиева # Фигурное катание

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