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«Был довольно тяжелый матч». Хоккеист молодёжной сборной Беларуси о победе над командой Франции на ЧМ

11 декабря 2018 11:22
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Новости Беларуси. Хоккеисты молодежной сборной Беларуси обыграли соперников из Франции со счетом 6:2 на чемпионате мира в Дивизионе 1 в группе А, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, турнир принимает Германия.

«Был довольно тяжелый матч». Хоккеист молодёжной сборной Беларуси о победе над командой Франции на ЧМ-1

По ходу этого поединка подопечным Дмитрия Кравченко пришлось отыгрываться. Решающим стал третий период, где усилиями Алексея Протаса, Сергея Сапего, Владимира Алистрова и Максима Сушко был установлен окончательный счет.

«Был довольно тяжелый матч». Хоккеист молодёжной сборной Беларуси о победе над командой Франции на ЧМ-4

Алексей Протас, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Был довольно тяжелый матч, но мы старались придерживаться своего рисунка, старались создавать побольше моментов и играть построже в своей зоне. Третий период принес свои плоды.

Ключевым можно назвать третий гол, когда мы уже повели, немножко переломили, дальше стали забивать и выиграли.

«Был довольно тяжелый матч». Хоккеист молодёжной сборной Беларуси о победе над командой Франции на ЧМ-7

После двух побед белорусы возглавляют турнирную таблицу. Следующий матч наши ребята проведут 11 декабря против австрийцев.

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# Хоккей Беларуси # Алексей Протас # Фотофакт

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