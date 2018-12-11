«Был довольно тяжелый матч». Хоккеист молодёжной сборной Беларуси о победе над командой Франции на ЧМ

Новости Беларуси. Хоккеисты молодежной сборной Беларуси обыграли соперников из Франции со счетом 6:2 на чемпионате мира в Дивизионе 1 в группе А, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, турнир принимает Германия.

По ходу этого поединка подопечным Дмитрия Кравченко пришлось отыгрываться. Решающим стал третий период, где усилиями Алексея Протаса, Сергея Сапего, Владимира Алистрова и Максима Сушко был установлен окончательный счет.

Алексей Протас, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Был довольно тяжелый матч, но мы старались придерживаться своего рисунка, старались создавать побольше моментов и играть построже в своей зоне. Третий период принес свои плоды.

Ключевым можно назвать третий гол, когда мы уже повели, немножко переломили, дальше стали забивать и выиграли.