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Футбол. Итоги жеребьёвки отборочного турнира Евро-2021 среди игроков до 21 года

11 декабря 2018 11:09
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Новости Беларуси. 11 декабря прошла жеребьевка футбольного отборочного турнира Евро-2021 среди игроков до 21 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего выступят 53 сборные.

Футбол. Итоги жеребьёвки отборочного турнира Евро-2021 среди игроков до 21 года-1

Футбол. Итоги жеребьёвки отборочного турнира Евро-2021 среди игроков до 21 года-3

Команды будут разбиты на восемь подгрупп по шесть команд в каждой и в одной – пять. Победители своих секстетов напрямую попадают на Европу, а лучшие обладатели вторых мест проведут между собой стыковые встречи. Хозяйки Чемпионата Старого Света – Венгрия и Словения.

В одну корзину с белорусами попали португальцы, норвежцы, киприоты, голландцы и футболисты Гибралтара.

Футбол. Итоги жеребьёвки отборочного турнира Евро-2021 среди игроков до 21 года-6

# Футбол # Фотофакт

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