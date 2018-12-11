Футбол. Итоги жеребьёвки отборочного турнира Евро-2021 среди игроков до 21 года

Новости Беларуси. 11 декабря прошла жеребьевка футбольного отборочного турнира Евро-2021 среди игроков до 21 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего выступят 53 сборные.

Команды будут разбиты на восемь подгрупп по шесть команд в каждой и в одной – пять. Победители своих секстетов напрямую попадают на Европу, а лучшие обладатели вторых мест проведут между собой стыковые встречи. Хозяйки Чемпионата Старого Света – Венгрия и Словения.

В одну корзину с белорусами попали португальцы, норвежцы, киприоты, голландцы и футболисты Гибралтара.