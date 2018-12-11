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Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси

11 декабря 2018 11:13
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Новости Беларуси. У представителей водных видов спорта в Беларуси происходят любопытные дела. Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло – обычно они остаются в тени плавания, но у каждого из водной семьи есть свои проблемы и свои нюансы, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Корреспондент Юлия Силипицкая разбиралась в течениях водных видов спорта.

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-1

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-3

Юлия Силипицкая, СТВ:
Все чаще смежные виды спорта объединяются в союзы, и тем самым административная работа падает на одни плечи, однако цель оправдывает средства. Тем более, есть яркие примеры, а динамика работы на лицо: лыжный союз, ассоциация гимнастики, конькобежный союз. А вот водные виды спорта при общей стихии пока гуляют сами по себе.

Синхронное плавание в мире собирает полные трибуны. К сожалению, в Беларуси не так. У нас этот вид спорта – как птица Феникс: умирает и возрождается вновь и вновь. Похоже, сегодня наших танцующих русалок ждет новая реинкарнация.

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-6

Елена Светличная, председатель Белорусской федерации синхронного плавания:
Некоторые девочки национальной команды взяли тайм-аут. Некоторые собираются заканчивать вид спорта по разным причинам. Планируется смена составов. В перспективе можем достичь хороших результатов.

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-9

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-11

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-13

В этом сезоне на мировой серии в Словении наши групповички смогли взять золото, серебро и бронзу. На Европе они были пятыми. Но самым ярким прорывом стало первое место на юниорской Европе 16-летней Хондошко – правда, не в олимпийским виде-обязательной программе – «фигуры».

Назрел остро вопрос использовать талант восходящей звезды с пользой для дела. Чемпионке Европы подобрали пару, и в сборной образовалось два дуэта: мэтры Ирина Лимановская и Вероника Есипович, а также Василина Хондошко и россиянка Дарья Кулагина. Пока новоиспеченный дуэт тренируется в Москве.

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-16

Василина Хондошко, чемпионка Европы среди юниоров:
У нас очень интересная и насыщенная программа со сложными элементами. В этом сезоне мы планируем выступить на мировых сериях и готовимся к чемпионату мира.

Следующий год лицензионный в Токио. В острой конкуренции уровень двух дуэтов должен расти. А вот наша молодая группа пока не готова тягаться за пьедестал даже в мировом туре – необходимо ждать. Но, может, эти ожидания стоят того.

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-19

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-21

Елена Светличная:
Если девочки останутся дальше на перспективу, то у нас есть перспектива отобраться на Олимпиаду 2024 года.

В отличие от девушек, наши парни ватерполисты коней на переправе не меняют, но им тоже нужно время. Этот сезон запомнился двумя яркими событиями. Домашний юниорский чемпионат Европы, на котором белорусы показали лучшее достижение в истории: 13 место из 16-ти, в группе проиграв финалистам – грекам и дружине Черногории. Кроме того, национальная команда дошла по плей-офф континентального форума.

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-24

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-26

Игорь Ванда, заместитель председателя Белорусской федерации водного поло:
Мы играли с командой Мальты. Было два матча. Первый мачт в Минске мы выиграли, второй, к сожалению, на Мальте проиграли.

На следующий год тоже будут отборочные. Перед всеми командами будет стоять задача попадания в финальную часть.

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-29

Самая малочисленная национальная команда из всех – это прыгуны в воду. Их визитная карточка – бессменный Вадим Каптур. Парень три раза штурмовал олимпиады, но ему так и не удалось достичь вершин. Сегодня ему 31, и для аксакала спортивное будущее пока под большим вопросом. А еще вопросы – кто, если не он, и кто представит Беларусь в следующем году у женщин.

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-32

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-34

Вячеслав Хамулькин, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам в воду:
2019 год является первым этапом отбора на завоевание лицензий на чемпионате мира в Корее. Нужно попасть в 12-ку сильнейших в индивидуальных видах программы и в тройку сильнейших – в синхронных видах программы.

У нас поборются такие спортсмены, как Хамулькина, Наврозов, Боровский – в индивидуальных видах. В синхроне у нас вышка мужская – 10 метров: Боровский и Каптур.

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-37

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-39

Хотя спортсмены тренируются на водной глади, но гладкой она бывает редко. Проблемы насущные и долгоиграющие ест всегда.

Дабы правильно расставить приоритеты в помощи и в наградах, да и в целом в работе всех водных видов, возможно им действительно нужен один мощный координатор-профессионал.

Синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Какие проблемы и достижения у водных видов спорта в Беларуси-42

# Плавание # Фотофакт

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