Буллит Егора Шаранговича принёс «Нью-Джерси» победу над «Монреалем»

«Девилз» были сильнее «Монреаля». Основное время завершилось вничью – 2:2. Овертайм также сильнейшего не выявил. А штрафные броски лучше удались «Нью-Джерси». Белорусский форвард своей попыткой распорядился отменно. Он сблизился с вратарем и неотразимо бросил. Всего Шарангович провел на льду 19 минут и 45 секунд, допустил две потери и завершил встречу с показателем полезности +1. В нынешнем сезоне в активе нападающего 36 очков в 60 матчах.