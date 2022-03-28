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Буллит Егора Шаранговича принёс «Нью-Джерси» победу над «Монреалем»

28 марта 2022 11:59
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Буллит в исполнении Егора Шаранговича принес победу «Нью-Джерси» в очередном матче чемпионата НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Буллит Егора Шаранговича принёс «Нью-Джерси» победу над «Монреалем»-1

«Девилз» были сильнее «Монреаля». Основное время завершилось вничью – 2:2. Овертайм также сильнейшего не выявил. А штрафные броски лучше удались «Нью-Джерси». Белорусский форвард своей попыткой распорядился отменно. Он сблизился с вратарем и неотразимо бросил. Всего Шарангович провел на льду 19 минут и 45 секунд, допустил две потери и завершил встречу с показателем полезности +1. В нынешнем сезоне в активе нападающего 36 очков в 60 матчах.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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