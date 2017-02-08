Представители «Столичного телевидения» 8 февраля получили награды в конкурсе «Медиа-Олимп-2016»

Новости Беларуси. Благодаря им все белорусы, от мала до велика, могут узнавать о наших спортсменах, следить за ходом их борьбы на всех мировых аренах и гордиться победами.

В Национальном олимпийском комитете 8 февраля вручены награды республиканского конкурса спортивных журналистов «Медиа-Олимп-2016».

Среди лауреатов и представители «Столичного телевидения».

За освещение деятельности НОК Беларуси в год 25-летия, хода подготовки и участия белорусских спортсменов в XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также за продвижение олимпийских идеалов

генеральный директор СТВ Юрий Козиятко удостоен благодарности Национального олимпийского комитета.

А директор дирекции спортивного вещания нашего телеканала Сергей Тулупов получил ценный подарок – памятную серебряную монету Олимпийской команды-2016. Кроме того, за вклад в освещение работы спортивной отрасли Беларуси и пропаганду здорового образа жизни почетную грамоту сегодня вручили специальному корреспонденту СТВ Юлии Селепицкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.