Прямой эфир

Представители «Столичного телевидения» 8 февраля получили награды в конкурсе «Медиа-Олимп-2016»

08 февраля 2017 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Благодаря им все белорусы, от мала до велика, могут узнавать о наших спортсменах, следить за ходом их борьбы на всех мировых аренах и гордиться победами.

В Национальном олимпийском комитете 8 февраля вручены награды республиканского конкурса спортивных журналистов «Медиа-Олимп-2016».

Среди лауреатов и представители «Столичного телевидения».

За освещение деятельности НОК Беларуси в год 25-летия, хода подготовки и участия белорусских спортсменов в XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также за продвижение олимпийских идеалов

генеральный директор СТВ Юрий Козиятко удостоен благодарности Национального олимпийского комитета.

А директор дирекции спортивного вещания нашего телеканала Сергей Тулупов получил ценный       подарок – памятную серебряную монету Олимпийской команды-2016. Кроме того, за вклад в освещение работы спортивной отрасли Беларуси и пропаганду здорового образа жизни почетную грамоту сегодня вручили специальному корреспонденту СТВ Юлии Селепицкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравляем наших коллег!

# СМИ Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Александра Саснович: талисман-помидорчик и Земфира в наушниках – факты о теннисистке
08 февраля 2017 12:45

Александра Саснович: талисман-помидорчик и Земфира в наушниках – факты о теннисистке

Сборная Беларуси по футболу в марте и июне проведет товарищеские матчи с Македонией и Новой Зеландией
07 февраля 2017 17:47

Сборная Беларуси по футболу в марте и июне проведет товарищеские матчи с Македонией и Новой Зеландией

Первые международные соревнования по сквошу собрали в Минске около 200 участников
07 февраля 2017 17:40

Первые международные соревнования по сквошу собрали в Минске около 200 участников