Прямой эфир

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор

02 мая 2020 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К сезону нужно быть готовым даже несмотря на то, он может не состояться. Мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит в Минске первый учебно-тренировочный сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор-1

В обновленном мировом рейтинге наши парни занимают 15-ю строку. А это значит, что им есть что и кому доказывать. Впрочем, все усилия могут быть напрасны. Сейчас никто не может дать гарантии, что запланированные турниры состоятся.

Каково это – тренироваться, когда перспективы туманны – узнавал Сергей Тулупов.

Они не были на песке уже очень давно и явно соскучились. Они готовы день и ночь проводить на площадке и шлифовать свое мастерство. А еще они верят, что весь их пот не будет напрасен. И скоро придет время, когда границы откроют и можно будет вновь демонстрировать дриблинг и наносить «удары-ножницы».

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор-4

Вадим Бокач, вице-капитан сборной Беларуси по пляжному футболу:
Мы с удовольствием собрались. Долго друг друга не видели, был двухмесячный перерыв. Погода хорошая, атмосфера в команде отличная, рады друг друга видеть.

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор-7

На первый учебно-тренировочный сбор были вызваны 15 человек. Это как завсегдатаи нацкоманды, так и те, кому еще предстоит заслужить место в основе. Среди последних – Данила Сокол и Евгений Новиков. Впрочем, здоровая конкуренция внутри сборной еще никогда и никому не вредила. У всех задача одна – быть максимально полезным в дружине. Ожидается, что сезон начнется в августе и продлится аж до декабря.

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор-10

Дмитрий Рубненко, старший тренер национальной сборной Беларуси по футболу:
Естественно, будет перестраиваться подготовка. У нас небольшое преимущество есть перед другими странами – мы раньше времени вышли и начинаем планомерно готовиться к играм. А там время покажет, насколько мы правильно и верно все сделали.

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор-13

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор-15

На первом сборе командой руководит Дмитрий Рубненко. Главком – Николас Альварадо – сейчас находится в Испании и по понятным причинам приехать не может. Однако свою программу тренировок он сверстал. Дело осталось за малым – контролировать происходящее на поле.

Дмитрий Рубненко:
Каждая тренировка снимается на видеокамеру, каждый день мы отправляем ему видеоматериал. С утра созваниваемся с ним и обсуждаем те или иные вопросы, которые были по тренировке, плюс он вносит свои коррективы, а мы их уже переносим на поле.

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор-18

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор-20

Сбор у пляжников продлится до 5 мая. Затем небольшой перерыв и вновь очередные тренировки. Все для того, чтобы когда придет их время – они блистали. Сборную Беларуси по пляжному футболу в мире уже знают. Настало время, чтобы ее начали бояться.

# Футбол Беларуси # Сергей Тулупов # Вадим Бокач # Дмитрий Рубненко # Николас Альварадо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«А вот он не побоялся». Герасименя рассказала о муже
02 мая 2020 12:21

«А вот он не побоялся». Герасименя рассказала о муже

Свой 161-й рекорд по поднятию гири Вячеслав Хоронеко посвятил врачам
02 мая 2020 12:01

Свой 161-й рекорд по поднятию гири Вячеслав Хоронеко посвятил врачам

«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра
01 мая 2020 15:42

«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра