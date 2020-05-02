«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор

Новости Беларуси. К сезону нужно быть готовым даже несмотря на то, он может не состояться. Мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит в Минске первый учебно-тренировочный сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обновленном мировом рейтинге наши парни занимают 15-ю строку. А это значит, что им есть что и кому доказывать. Впрочем, все усилия могут быть напрасны. Сейчас никто не может дать гарантии, что запланированные турниры состоятся. Каково это – тренироваться, когда перспективы туманны – узнавал Сергей Тулупов. Они не были на песке уже очень давно и явно соскучились. Они готовы день и ночь проводить на площадке и шлифовать свое мастерство. А еще они верят, что весь их пот не будет напрасен. И скоро придет время, когда границы откроют и можно будет вновь демонстрировать дриблинг и наносить «удары-ножницы».

Вадим Бокач, вице-капитан сборной Беларуси по пляжному футболу:

Мы с удовольствием собрались. Долго друг друга не видели, был двухмесячный перерыв. Погода хорошая, атмосфера в команде отличная, рады друг друга видеть.

На первый учебно-тренировочный сбор были вызваны 15 человек. Это как завсегдатаи нацкоманды, так и те, кому еще предстоит заслужить место в основе. Среди последних – Данила Сокол и Евгений Новиков. Впрочем, здоровая конкуренция внутри сборной еще никогда и никому не вредила. У всех задача одна – быть максимально полезным в дружине. Ожидается, что сезон начнется в августе и продлится аж до декабря.

Дмитрий Рубненко, старший тренер национальной сборной Беларуси по футболу:

Естественно, будет перестраиваться подготовка. У нас небольшое преимущество есть перед другими странами – мы раньше времени вышли и начинаем планомерно готовиться к играм. А там время покажет, насколько мы правильно и верно все сделали.

На первом сборе командой руководит Дмитрий Рубненко. Главком – Николас Альварадо – сейчас находится в Испании и по понятным причинам приехать не может. Однако свою программу тренировок он сверстал. Дело осталось за малым – контролировать происходящее на поле. Дмитрий Рубненко:

Каждая тренировка снимается на видеокамеру, каждый день мы отправляем ему видеоматериал. С утра созваниваемся с ним и обсуждаем те или иные вопросы, которые были по тренировке, плюс он вносит свои коррективы, а мы их уже переносим на поле.