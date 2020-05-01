«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра

Новости Беларуси. Когда между Витебском и Брестом разница всего в несколько сантиметров. Белорусская федерация легкой атлетики впервые в истории нашей страны провела онлайн-турнир по толканию ядра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя правильнее все же сказать – дистанционный. Ведь участники были не виртуальными, а реальными. И единственное отличие от привычных состязаний в том, что спортсмены выступали не в одном месте, а на своих тренировочных базах. Сергей Тулупов продолжит тему.

Пустые стадионы и трибуны, отсутствие тренировок. Сейчас это будни мирового спорта. Впрочем, всегда есть приятные исключения. В столь непростых условиях Белорусская федерация легкой атлетики нашла выход, организовав первый для нашей страны, да и всей планеты заочный турнир.

Идея, в общем-то, проста. Спортсмены находятся на своих тренировочных базах (в данном случае в Витебске и Бресте) и по очереди выполняют попытки. Камеры транслируют картинку в интернет. Таким образом, несмотря на расстояние, завязывается настоящая и реальная борьба.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

На тренировках ты можешь показывать самые далекие метры. Но если нет реализации в конкурентной борьбе, на соревнованиях, тогда смысл теряется. Чтобы не потерять вот этот соревновательный тонус, мотив, мы и сделали эти соревнования. Вадим Девятовский о переносе спортивных стартов: «Когда ты ещё год в напряжении побудешь, это не сильно хорошо психологически»

В первом онлайн-турнире приняли участие две пары спортсменов. Возможно, рядовому зрителю их имена еще не знакомы. Тем не менее, важно было сделать первый шаг и понять – нужны ли вообще такие старты? Реакция спортивной общественности не заставила себя ждать. Вадим Девятовский:

Самые положительные отзывы. Я вчера разговаривал и с тренерами, и со спортсменами, и с болельщиками – у всех только положительные эмоции. Все соскучились по легкой атлетике, по спорту. Конечно, мы уже думаем и о Татьяне Холодович, и о Анастасии Мирончик-Ивановой, и о всех наших олимпийцах. Я верю, что карантин сойдет, что скоро пандемия, скажем так, сбавит обороты, и уже будет возможность проводить нормальные соревнования.

О том, что все соскучились без соревнований, говорят и результаты турнира. К примеру, Олег Томашевич победил с личным рекордом – 20 метров и 10 сантиметров. Его визави в лучшей попытке показал 19,58. Во второй паре не знал равных Илья Мисовский. Он повторил свое лучшее достижение в карьере – 19,77.

Дмитрий Кунац, тренер училища олимпийского резерва г. Бреста:

Это дает выход энергии, эмоций для спортсменов – с одной и с другой стороны. Надеюсь, соберет очень много зрителей, и они это оценят.

Илья Мисовский, победитель турнира:

Сложнее эмоционально подготовиться, сражаться с соперником своим. Я тренировался. Соревнований не было, чуть-чуть почувствовал.